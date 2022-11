Decembra začetek prenove plačnega sistema

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma v začetku decembra naj bi ministrstvo za javno upravo pripravilo izhodišča za prenovo plačnega sistema, ki naj bi ga, kot določa oktobra podpisan dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja, sklenili najkasneje do 30. junija 2023. Del dogovora pa se je že uresničil prejšnji teden, z nakazilom 4,5 odstotka višjih plač uslužbencem in funkcionarjem, višjim nadomestilom za malico ter poračunom regresa zaposlenim, ki so uvrščeni do 50. plačnega razreda.