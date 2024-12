Decembrsko dogajanje poživlja turistični obisk

V nadaljevanju preberite:

»Vse, kar se dogaja, je dobrodošlo,« meni portoroški hotelir­ Mate Matjaž, ki se po nekoliko bolj zaspanem koncu novembra veseli decembrskega živahnejšega turističnega utripa. V izolskih restavracijah bo do sredine meseca mogoče pokusiti beneško kulinariko, v Novi Gorici so napovedali prireditve vsak konec tedna, v Kranjski Gori pa so odprli smučišča za prve obiskovalce.

Minuli konec tedna so v številnih slovenskih krajih ob spremljavi vrste prireditev prižgali praznične luči, ki napovedujejo začetek veselega decembra. Konec tega tedna se bo nadaljeval z obiskom Miklavža. V piranski občini so praznični program poimenovali Morje zimskih doživetij in med drugim vključuje tradicionalni božično-novoletni sejem v parku hotela Kempinski Palace, drsališče v nekdanjem skladišču Grando ter številne koncertne in druge prireditve.

Kaj o turističnem utripu povedo v portoroškem turističnem združenju? Zakaj so v Izoli Dnevi beneške kulinarike? Je predpraznična Nova Gorica priprava na Evropsko prestolnico kulture 2025? Kakšno je decembrsko vzdušje na Bledu in v Kranjski Gori?