Del pristojnosti Vesne Vuković nesojenemu ministru?

V nadaljevanju preberite:

Sogovorniki iz stranke o upadu članstva, strahu pred prihodnostjo in nezadovoljstvu z generalno sekretarko Gibanja Svoboda Vesno Vuković. V rokah sekretarjev političnih strank, predvsem v primeru Gibanja Svoboda, kjer sekretarja določi predsednik stranke, je velika moč. Očitno pa so pri delovanju največje vladne stranke na vidiku nekatere spremembe. Del pristojnosti bi se namreč lahko prenesel na nesojenega kmetijskega ministra Vojka Adamiča.

Po statutu Gibanja Svoboda generalni sekretar skrbi za razvoj članstva in vodi register članov stranke ter tudi register njenih simpatizerjev. Se bodo v tem delu delovanja sekretarke in njenega namestnika Petra Majerla zgodile spremembe in se bo del pristojnosti premaknil v druge roke? »O teh zadevah se še pogovarjamo, ali se bo to dejansko zgodilo, bo jasno v prvi polovici marca,« odgovarja na vprašanje, ali bo res prevzel terensko krepitev stranke v svoje roke Vojko Adamič, nesojeni minister za kmetijstvo in generalni sekretar seniorske organizacije Gibanja Svoboda. Adamič ocenjuje, da mora stranka bolj okrepiti prisotnost na terenu. »Stranka, ki ni dovolj navzoča na terenu, je mrtva stranka in nima prihodnosti,« poudarja Adamič, ki je bil, kot je znano, najprej predviden za kmetijskega ministra iz kvote Gibanja Svoboda. Koliko članov in koliko lokalnih odborov ima stranka, ki je po zadnje objavljenih podatkih pridelala skoraj milijon evrov minusa?