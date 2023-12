Kaj so počeli Golobovi na zajtrku, dolgem štiri ure?

V nadaljevanju preberite:

Štiridesetčlanska poslanska skupina Gibanja Svoboda se je včeraj zjutraj zbrala na delovnem zajtrku v hotelu Mons. Vabilo na srečanje, ki je trajalo štiri ure, je bilo brez posebnega dnevnega reda. Uradno se na večurnem dogodku ni dogajalo nič posebnega, govorili naj bi le o tekočih načrtih do konca leta, so pa udeleženci z njega odhajali resnih obrazov. Pod pritiskom so namreč tako zaradi rezultatov javnomnenjskih anket, po katerih je stranka v letu dni izgubila kar dvajset odstotnih točk podpore, kot kritike zaradi neučinkovitosti, pa tudi preiskovanja protikorupcijske komisije. Vodja poslanske skupine Borut Sajovic pravi, da je bilo srečanje prijazno in sproščeno, čeprav fotografije po dogodku govorijo drugače. Se bodo v stranki zgodile še kakšne spremembe? Kaj pravita o svojem odhodu generalna sekretarka Vesna Vuković in državni sekretar Damir Črnčec?