Del volitev tudi nadlegovanje, zasledovanje in podkupovanje

V sredo do 18. ure študenti Univerze v Ljubljani – teh je bilo lani nekaj več kot 39.000 – in nekaterih majhnih zasebnih visokošolskih zavodov volijo svoje predstavnike v lokalne upravne odbore visokošolskih zavodov in v študentski zbor, nekakšen parlament Študentske organizacije v Ljubljani (ŠOU). Volitve, ki vsaki dve leti odločajo, kdo bo obvladoval organizacijo, ki brez zunanjega nadzora upravlja skoraj štirimilijonski letni proračun, pričakovano tudi letos niso minile brez udarcev pod pas.

Poslanski skupini Povezani in Modro za študente (Modri), ki ŠOU družno obvladujeta že približno desetletje, sta si, kot ponavadi, razdelili fakultete. Kljub velikemu številu poslanskih mest, ki so zaradi le enega kandidata določena že vnaprej, se koalicija letos sooča z velikim številom kandidatov, ki so kritični do dosedanjega vodenja ŠOU​. Zaradi izzivalcev na številnih fakultetah bo volilna udeležba letos najverjetneje višja od le šestih odstotkov pred dvema letoma, na fakultetah, na katerih bodo izidi tesni, pa vladajoči skupini posegata tudi po nizkotnih trikih.

Kršitve, nadlegovanje in zasledovanje

Volitve in predvolilno obdobje so na fakultetah, na katerih imajo Povezani in Modri opozicijske protikandidate, zaznamovale številne kršitve, najpogosteje podkupovanje z darilci, zavajanje volivcev in kršitve volilnega molka. Na nekaterih fakultetah kandidati, povezani s stranko Povezani, uporabljajo tudi veliko bolj zavrženih manevrov. Klemen Herman, ki proti Povezanim kandidira na fakulteti za strojništvo, je pojasnil, da se je včeraj zjutraj na družbenih omrežjih pojavil oglas za brezplačni playstation z njegovo telefonsko številko. Ne dvomi, da so za oglasom, zaradi katerega mu že ves dan pregoreva telefon, njegovi protikandidati.

INFOGRAFIKA: Delo

Zaradi enakega oglasa je tudi opozicijski kandidat z ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko (FMF) Maj Klančnik do srede dneva prejel že več kot 160 klicev. Poleg telefonskega nadlegovanja je Klančnika na dan volitev od jutra zasledovala oseba, ki je, glede na objave na družbenih omrežjih, povezana s poslansko skupino Povezani. S to skupino je tesno povezan tudi član volilne komisije, ki bedi nad volitvami na FMF, je dogajanje opisal Klančnik.

Podobno izkušnjo imajo protikandidatke skupine Povezani z ekonomske fakultete. Ob napovedi kandidature so njih in celo nekatere njihove sorodnike Povezani začeli nadlegovati z nenehnimi telefonski klici, zato so se dekleta zbala pritiskov in še pred volitvami odstopila od kandidature, nam je izkušnjo opisala ena izmed nesojenih kandidatk.

»Na več fakultetah smo zaradi kršitev kandidatov, povezanih z Modrimi ali Povezanimi, podali pritožbe, volilna komisija je izdala opozorilo, pritožbe pa so se nadaljevale, ko smo se spet pritožili, je volilna komisija ponekod izdala še opomin, vendar se kršitve nadaljujejo nemoteno,« je stanje na voliščih opisal Ivan Pokorn, do delovanja ŠOU kritičen študent s pravne fakultete.

Nejasnosti in pristranskost

Volilni komisiji sicer letos predseduje kar sestra člana predsedstva ŠOU iz skupine Povezani. Vendar pa je po mnenju opozicijske kandidatke z ljubljanske pravne fakultete Nike Podakar, ki se profesionalno ukvarja z volilnim pravom, glavna težava te komisije slabo napisani pravni akti ŠOU. »Razumem, da ta organ ne more odločati, saj ni trdne podlage, na katero bi se lahko oprl, akti so namreč polni nasprotji in pomanjkljivosti. Seveda je kočljiva tudi nepristranskost komisije,« je pojasnila.

Zaradi nejasnih aktov je oteženo tudi kandidiranje na volitvah. »Čeprav sem pravnica, mi iz aktov ŠOU ni bilo jasno niti, kaj vse moram vložiti za kandidaturo,« je pojasnila študentka, ki si prizadeva za transparentno delovanje ŠOU, uskladitev pravnih aktov in uvedbo zunanjega nadzora nad študentsko organizacijo.

Kljub razmeroma velikemu številu kandidatov, ki so do Povezanih in Modrih kritični, večjih sprememb v delovanju ŠOU ni mogoče pričakovati, saj si ti dve skupini tudi letos lahko obetata udobno večino.