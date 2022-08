Delodajalec delavca v restavraciji pretepel do nezavesti

TVS je razkril nov primer brutalnega nasilja nad delavci, tokrat je bil žrtev zaposleni v piceriji Chianti. Lastnik picerije Arsim Seferaj ga je zaradi spora o prostem dnevu udaril v obraz, da je delavec obležal v nezavesti.

Natakar je bil v piceriji Chianti zaposlen slabo leto, delal pa je tudi po 250 ur mesečno. A ko je zaprosil za prost dan, mu ga Seferaj ni želel odobriti. Nato so se dogovorili, da bo lahko odšel uro ali dve prej, vendar pa mu, ko je prišla ura, ni dovolil oditi. Delavec je kljub temu odšel in mislil, da so spor zgladili.

Ko je zopet prišel delat mu je Seferaj pričel groziti in ga udaril po očesu. Novinarji TV Slovenija so govorila s pričo dogodka, ki je bila v času napada gostja restavracije. Izvidi iz ljubljanske urgence pritrjujejo, da je zaposleni dobil več udarcev v obraz in glavo, zaradi katerih je bil nekaj časa nezavesten. Dan po napadu je delavec prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

Seferaj je za TVS povedal le, da bo proti delavcu vložil kazensko ovadbo, češ da je ta v podjetju kradel in trdi, da se je le branil ter da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi napaka. Pretepeni natakar je navedbe o domnevni kraji zanikal.

Pri dogodku je posredovala tudi policija.