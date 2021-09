Demonstracija pripadnosti višegrajskemu bloku

V nadaljevanju preberite:

Najpomembnejši politični in medijski dogodek drugega predsedovanja Slovenije svetu EU je Blejski strateški forum (BSF). Na njem je predsednik vlade Janez Janša zbral svoje politične somišljenike in zaveznike. Ti so predstavnikom držav jedrne EU, ki jih tokrat ni na Bledu, poslali nekaj svojih sporočil pred novo krizo EU, ki jo že sproža vprašanje evropske solidarnosti ob reševanju težav z afganistanskimi begunci, ki vedno bolj postajajo tudi notranjepolitična tema.



Osrednje mesto z uvodnim nagovorom je na BSF pripadlo Janši, ki je izpostavil bistvene spremembe v EU od leta 2008, ko je vodil vlado, ki je prvič predsedovala svetu EU. Lahko bi rekli, tako Janša, da je bilo slovensko predsedovanje leta 2008 zadnje predsedovanje, ki ga ni tako ali drugače zaznamovala kakšna huda kriza: »Zatem so si sledile ena za drugo – finančna kriza, migrantska kriza, zasedba Krima, nastanek zamrznjenih konfliktov v naši vzhodni soseski, brexit in pandemija koronavirusa, ki traja od začetka lanskega leta.«