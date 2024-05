Denar prejela večina prizadetih, vse reke so pretočne

Po tistem, ko je vlada prejšnji teden sprejela program odpravljanja posledic neposredne škode, ki jo je povzročila lanska avgustovska ujma, je včeraj sprejela še program odprave posledic na področju državnih cest in železnic. Odpravi škode na stvareh je namenjenih 2,33 milijarde evrov, odpravi škode na cestni in železniški infrastrukturi pa 824,3 milijona evrov.

Kot je ob predstavitvi programa povedal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, je evropska komisija Sloveniji na osnovi »odlično pripravljene vloge« že nakazala avans 100 milijonov evrov, znesek pa smo tudi že porabili. Pričakujemo še do 300 milijonov evrov nepovratnih sredstev, je dodal.

Aleksander Jevšek. FOTO: Voranc Vogel

Komisija bo odobrila sredstva in poslala odločitev najprej na Svet Evrope in nato v parlament, ki bo o njej dokončno odločil. »Vloga je popolna, postopek normalno teče,« je dejal. Sredstva lahko pričakujemo predvidoma decembra, v novem sklicu evropskega parlamenta. Jevškovo ministrstvo bo v tem času vzpostavilo ekipo, ki bo upravljala s sredstvi, saj jih je po uredbi treba porabiti v 18 mesecih od dodelitve. Pri pripravi vloge je Slovenija uporabila metodo, ki jo priznava tudi Svetovna banka in Evropska banka za razvoj in ki vključuje neposredno škodo in posledice, nastale s poplavami.

Ministrstvo za kohezijo je pristojno tudi za razvojna sredstva. V zvezi s tem je minister napovedal, da bodo pripravili program in ga uskladili z občinami. V poplavah jih je bilo prizadetih 180. »Treba bo določiti kriterije, po katerih bodo območja deležna sredstev. Ko bo program pripravljen, pa bo odvisno od integralnih sredstev, kdaj se bodo lahko upravičene občine prijavile za sredstva razpisa,« je še povedal Jevšek.

Reke niso več poplavno ogrožene

Po besedah ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka so letos z akterji že pripravili spisek projektov, vlada pa je 16. maja sprejela program odprave posledic škode 4. avgusta lani. Ta program je vreden 2,33 milijarde evrov. Z veseljem je oznanil, da z junijem zaključujejo vse izredne ukrepe na vodah, vse reke so pretočne in urejene tako, da niso poplavno ogrožene.

Jože Novak FOTO: Blaž Samec

Za obnovo poškodovane občinske infrastrukture in sanacijo plazov je v naslednjih petih letih predvidenih sto milijonov evrov, 120 milijonov bo šlo za obnovo vodne infrastrukture, za poškodovana stanovanja je namenjenih 50 milijonov, za nadomestitvene gradnje je predvidenih 70 milijonov, za kulturno dediščino v lasti občin ali zasebnikov je predvidenih 16 milijonov, za varstvo narave milijon, za podporne dejavnosti pa 4 milijone evrov. S tem je vlada po Novaku zagotovila sredstva, da se lahko programi nadaljujejo in da občine nimajo več skrbi. Glavni ključ hitrosti bo pripravljena dokumentacija, Novak pa ocenjuje, da bodo občine »dosti intenzivne predvsem v začetnih letih pri dokumentaciji«.

Spomnil je tudi, da so ljudje prvič v Sloveniji prejeli predplačila za škodo na objektih praktično povsod. Ravno izdajajo zadnje sklepe za predplačila tistim, do čigar podatkov niso mogli. Odslej se poračunavajo končne škode, kot določa zakon.

Vključeni bohinjska in koroška proga

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi omenjene ujme na področju državne cestne in železniške infrastrukture je predstavila ministrica Alenka Bratušek.

Alenka Bratušek. FOTO: Leon Vidic

Program je »težek« 824,3 milijona evrov, od tega 560 milijonov za ceste in 265 milijonov za železnice. Spomnila je, da je vlada oktobra lani sprejela delni program. V programu sta zdaj vključena dva železniška projekta – bohinjska in koroška proga. Program vključuje 48 projektov za obnovo cest in 23 projektov za premostitvene objekte oziroma mostove.

Predhodni program je obsegal 1800 km cest, potrebnih rekonstrukcije in obnove; končni program obsega1984 km cest, na 690 km pa so opravili intervencije za vzpostavitev prevoznosti. Vzpostavitvi nujne prevoznosti je bilo sicer namenjenih sto milijonov evrov.