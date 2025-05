Desetina brezposelnih na zavodu ne obvlada jezika

V nadaljevanju preberite:

Na inšpektoratu za delo in na tržni inšpekciji med svojim rednim delom preverjajo tudi spoštovanje zakona o javni rabi slovenščine. Preverili smo, koliko kršitev so ugotovili v zadnjih treh letih. Na zavodu za zaposlovanje pojasnjujejo, koliko iskalcev zaposlitve ne obvlada slovenščine ter kako jim zavod poskuša pomagati pri integraciji na trg dela in v družbo.

Na inšpektoratu za delo so od leta 2023 do zdaj zaznali deset kršitev 14. člena zakona o javni rabi slovenščine, ki od podjetij zahteva, da pri poslovanju s strankami uporabljajo slovenščino. Delovni inšpektorji so za vse kršitve izdali ukrep, ki je bil večinoma prekrškovni. Tržna inšpekcija je leta 2023 pri poslovanju podjetij s potrošniki v slovenskem jeziku opravila 214 inšpekcijskih pregledov, izdala pa je dva opomina. Lani so opravili 1152 pregledov in izdali dve upravni odločbi, devet opozoril, pet opominov in dve prekrškovni odločbi. Letos pa so tržni inšpektorji do zdaj opravili 445 pregledov ter izdali dve opozorili in en opomin.