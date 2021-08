Desus znova pred odločanjem, kako bodo prevesili tehtnico

Kako po 30 letih naprej?



Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bo Desus obeležil tudi 30 let stranke, ki je sicer svoje današnje ime Desus – Demokratična stranka upokojencev Slovenije – dobila šele na svojem 6. kongresu, 20. maja 2005.

Parlamentarna stranka je vse od leta 1996, pri čemer je daleč najboljši volilni rezultat dosegla leta 2014, ko je zanjo glasovalo 88.968 volilnih upravičencev. Takrat je stranko v parlamentu zastopalo deset poslancev.



Zadnja javnomnenjska anketa, ki jo je za Delo izvedla Mediana, kaže, da bi Desus po notranjih razprtijah in menjavi tretjega predsednika v letu in pol volil le še poldrugi odstotek (1,6) vprašanih. »Ko si spodaj, je najlažja pot navzgor,« pa je Jasnič, ki želi stranko ohraniti v parlamentu, ob svoji izvolitvi komentiral nizko javnomnenjsko podporo. Na klavzuri bodo govorili tudi o pripravah na volitve.

Stranka, ki v pat položaju v državnem zboru, ko ne koalicija in ne opozicija nimata večine, običajno odloča o nagibu tehtnice, bo pred začetkom parlamentarnih zasedanj vnovič zasedala – v več različnih konstelacijah. Za prihodnji torek sta že sklicana izvršni odbor in svet stranke. Predvidoma še dva tedna kasneje, 3. septembra, pa stranka odhaja v klavzuro. V kakšni zasedbi bodo takrat razpravljali o nadaljnjih aktivnostih stranke, odnosu stranke in poslancev ter pripravi na volitve v prihodnjem letu, pa bodo predvidoma dorekli prihodnji teden.Poleg predloga predsednika stranke, ki bi na mestu nove generalne sekretarke rad videlnekdanjo podpredsednico Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) in nekdanjo državno sekretarko v kabinetu Mira Cerarja, bodo na svetu stranke obravnavali tudi trenutno politično situacijo – najverjetneje sV nae bodo pogovarjali tudi o ključnih zakonih za »upokojensko« stranko, ki bodo po koncu parlamentarnih počitnic pred poslanci.Minister za zdravjenamreč napoveduje, da kljub pozivu skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in tudi prvaka Desusa ne bo umaknil predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu. »Ker za tako drastičen premik sedanjega sistema zdravstvenega varstva k zastarelemu in neučinkovitemu državno vodenemu sistemu zdravstvenega varstva niste predstavili nobenih argumentov, ker niste predložili nobene analize učinkov predlaganih sprememb, ker za spremembe nimate soglasja ESS in prav tako ne soglasja javnosti, predlagam v imenu stranke Desus, da predlog zakona umaknete iz nadaljnjega postopka njegovega sprejemanja,« mu je pisal Jasnič.Vprašanje pa je, ali Jasničevo mnenje deli tudi poslanska skupina, ki je do njegovega prihoda v glavnem glasovala po lastni vesti, ne glede na stališče stranke. »Glede na to, da so poslanske počitnice, se o tem še nismo pogovarjali,« o stališču poslanske skupine do novega zakona o zdravstvenem varstvu odgovarja vodja poslanske skupineJasnič je na zadnjem sestanku izvršnega sveta, kjer trojice poslancev Desusa sicer ni bilo, navedel tudi, da bo stranka na klavzuri sprejela jasno stališče, da tudi zakon o nacionalnem demografskem skladu takšen, kakršen je, ne more iti naprej. »Ne vem, kaj pravijo oni, jaz sem povedal, kaj misli politična stranka,« pa je Jasnič odgovoril na vprašanje o usklajenosti s poslanci glede nasprotovanja konceptu demografskega sklada. Ne prehitevajmo stvari, je odvrnil na vprašanje, kakšne poteze – če kakšne – bo stranka potegnila, če bodo glasovali v nasprotju s stališči stranke.Slišati je sicer, da bo poslanska skupina v primeru, da bo stranka s sklepi zavzela jasna stališča proti predlogom, težko glasovala povsem v nasprotju z njimi. Ob morebitnem sprejetju zakona o nacionalnem demografskem skladu – sodeč po burnih odzivih bi lahko sledila tudi novela zakona o zdravstvenem varstvu – pa so sindikati že napovedali, da bodo šli v zbiranje podpisov za začetek postopkov za razpis naknadnega referenduma, česar pa si koalicija po fiasku na referendumu o zakonu o vodah nikakor ne želi. Tako naši sogovorniki dopuščajo tudi možnost, da koalicija niti ne bo več poskušala z zakonom o nacionalnem demografskem skladu.Poleg omenjenih dveh zakonodajnih predlogov pa bo Desus najverjetneje ključno vlogo odigral tudi pri zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki je sicer ena od ključnih programskih točk stranke, a nanj letijo številni očitki o tem, da nima finančne podlage, da je nerazumljiv in da ne rešuje problema kadrovskega primanjkljaja. Predloga niso podprli niti v Zdusu, s katerim si želi tesneje sodelovati Jasnič.