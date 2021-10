Teren za slovo od poslancev

Stranko je treba konsolidirati, dva poslanca je ne moreta razbijati.

Ljubo Jasnič, predsednik Desusa

Priprave na odločitev

Kolegij predsednikov pokrajinskih odborov Desusa je v pogovoru s predsednikom stranke Ljubom Jasničem analiziral razmere na terenu, priprave na prihodnje volilno leto ter pred torkovo sejo sveta stranke, ki je najvišji organ med kongresoma, predlagal, da se med sklepe klavzure, o katerih bo v torek razpravljal svet stranke, vrne tudi razprava o predlogu, da se Desus svojim poslancem odreče.»Ravnal bom tako, da se bo ta zgodba končala,« napoveduje Ljubo Jasnič. Stranko je treba konsolidirati, dva poslanca je ne moreta razbijati, je prepričan. Po njegovih besedah so na kolegiju predsednikov pokrajinskih odborov trije nasprotovali slovesu od poslancev, dva predsednika od skupaj desetih pa sta bila odsotna. Predlog srečanja predsednikov pokrajinskih odborov sicer nima formalne teže, saj ne gre za organ stranke, ki bi lahko odločal o usodi poslancev. Ne glede na formalnosti pa bo Jasnič očitno vztrajal, da je mnenje terena težko prezreti.Prihodnji torek se bo sestal svet stranke, ki bo na dnevnem redu imel tudi sklepe nedavne klavzure. Pisali smo, da izvršni odbor Desusa na septembrski seji po klavzuri ni podprl stališča do poziva poslancem Desusa k odstopu, zato so ga umaknili iz predloga sklepov za sejo sveta stranke. Tudi predsednik sveta strankeje že večkrat povedal, da glasovanja o izključitvi ne bo dal na dnevni red.Vprašanje nadaljnjega sodelovanja s poslanci očitno hromi delovanje stranke, ki se je pred kratkim spopadla tudi z množičnim odhodom svojih članov v SAB. Njena predsednicaje napovedala, da se bo 250 prestopnikom v kratkem pridružilo novo podobno število, Jasnič pa meni, da njegovo preverjanje dogajanja na terenu njenih napovedi ne potrjuje.Medtem ko druge stranke pospešeno končujejo pripravo kandidatnih list za prihodnje parlamentarne volitve, se v Desusu ukvarjajo s preostalim delom poslanske skupine. Naši sogovorniki pravijo, da občinski odbori še niso dobili niti dopisa vodstva, naj začnejo evidentirati kandidate.Poleg bolnegasta stranki ostala le še dva poslanca –in, ki jepo klavzuri ocenil, da z Jasničem konsolidacija stranke ni več mogoča. Povedal je, da razmišlja o izstopu iz Desusa, a po pogovoru v izvršnem odboru izolske občinske organizacije Desusa, ki jo vodi, tega do zdaj še ni storil. Pa sploh bo?Simonovič o svojih prihodnjih korakih še molči, opozarja pa, da v poslanski skupini že od avgusta čakajo na odgovor organov stranke, ali so še vedno zmerna opozicija. Izvršni odbor Desusa je, spomnimo, konec februarja letos sprejel sklep, da je »stranka zmerna opozicija in izstopa iz članstva Koalicije ustavnega loka (Kul)«. Svet stranke pa je nato na začetku marca ta predlog potrdil.