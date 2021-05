Desusova trojka za uskladitev pokojnin

V nadaljevanju preberite:

Trojica poslancev Desusa je vložila novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero predlagajo izredno uskladitev pokojnin v višini 3,5 odstotka, s čimer bi po njihovo dokončno odpravili posledice varčevalnih ukrepov za upokojence. S koalicijo se o podpori po besedah vodje poslanske skupine Desusaše niso pogovarjali, so jih pa s predlogom seznanili. Slišati je sicer, da bo odgovor pozitiven.Vložitev sprememb v parlamentarno proceduro dan pred zasedanjem izvršnega odbora in sveta stranke, na katerem se napoveduje vnovično razčiščevanje odnosov poslanske skupine z vlado Janeza Janše in bo morebiti padel tudi predlog o njihovi izključitvi, po njihovih navedbah s tem ni povezana. »To je bil namen že nekaj časa,« je povedal Jurša.Tudi če bi se jutri izkazalo, da večina podpira izključitev poslancev Desusa iz stranke, pa trojica poslancev zatrjuje, da bodo do konca mandata ostali v poslanski skupini. Kot je sicer poudaril Jurša, ne pozna primera v parlamentarni demokraciji v Evropi, da bi se stranka odpovedala svojim poslancem. »Kdor to predlaga, ne pozna parlamentarne demokracije,« je prepričan. Pri njihovi nameri jih podpira tudi predsednik sveta strankeki je že izpostavil, da bo, če bodo člani sveta takšno zahtevo zgolj izglasovali kot točko dnevnega reda, odstopil, saj bi se tako stranka z odpovedjo poslancem že vnaprej odpovedala uveljavljanju vseh svojih stališč in programov.Za realizacijo ene od ključnih programskih točk upokojenske stranke, ki so jo predlagali poslanci Desusa danes, bo treba iz pokojninske blagajne za december letos dodatno nameniti med 16 in 17 milijoni evrov. Na letni ravni to pomeni okoli 200 milijonov evrov.Kot je v zadnjem intervjuju za Sobotno prilogo opozorilgeneralni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, smo po parcialnem odpravljanju posledic neusklajevanja z lansko decembrsko uskladitvijo res prišli na to, da je manko uskladitve za tiste, ki so se upokojili pred letom 2010, 3,5 odstotka, za tiste, ki so se upokojili leta 2011, je razlika še 1,7 odstotka, za vse druge so izredne uskladitve pomenile že plus. »Če govorimo o sanaciji neusklajevanja po sistemskem zakonu za nazaj, bi morali dobiti samo tisti, ki so bili takrat prikrajšani. Če govorimo, da so izredne uskladitve zato, ker je dobra gospodarska situacija, pa jo dobijo vsi,« je dejal in navedel, da razlika pomeni na letni ravni približno 100 milijonov evrov.Poleg podpore koalicije v Desusu pričakujejo tudi podporo opozicije, saj je po njihovem prepričanju treba tako imenovane poprave krivic upokojencem sprejeti čim prej.