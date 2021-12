Dimnikarji nočejo biti policisti za tiste, ki nas zastrupljajo

V nadaljevanju preberite:

Kar dve tretjini vseh malih kurilnih naprav v Sloveniji ni pregledanih, več kot polovica pa ni očiščenih, smo opozorili pred kratkim. V času kurilne sezone je zaradi neustreznega ogrevanja – predvsem je problematično kurjenja lesa in odpadkov –, zrak, ki ga dihamo, še dodatno obremenjen z zdravju izjemno škodljivimi trdnimi delci in drugimi toksičnimi dioksini.

Število pregledov in čiščenj dimnikov je drastično upadlo po tem, ko je leta 2017 začela veljati nova zakonodaja, ki je uporabnikom omogočila, da si sami izberejo dimnikarja. Pred tem je imela vsaka dimnikarska služba svoje območje, za katero je bila zadolžena, in če je uporabnik dimnikarju zaprl vrata pred nosom, so ga prijavili na inšpekcijo.

Zakonodaja je po novem odgovornost do tega, ali je peč primerna, pregledana in očiščena, prevalila na posameznika.