Dinos razmišlja o umiku s trga odpadne embalaže: »Trditve o velikih dobičkih so zmotne«

V družbi Dinos razmišljajo o umiku s trga odpadne embalaže. FOTO: Jože Suhadolnik

Trditve o velikih dobičkih pri odpadni embalaži so zmotne, trdijo pri Dinosu. FOTO: Tomi Lombar

Ljubljana - V družbi Dinos razmišljajo o umiku s trga odpadne embalaže, kot razlog pa navajajo »vse ostrejše kritike v povezavi z neurejenim sistemom ravnanja z odpadno embalažo«. Večina družb z odpadno embalažo sicer po spremembah okoljevarstvenih dovoljenj napoveduje, da bo prevzemala vso embalažo, a v ljubljanskem RCERO izboljšanja stanja še ne opažajo.»V družbi Dinos zaradi vse ostrejših kritik v povezavi z neurejenim sistemom ravnanja z odpadno embalažo razmišljamo, da se umaknemo s trga odpadne embalaže in se posvetimo izključno naši glavni dejavnosti, to je zbiranju in predelavi odpadnih koristnih surovin,« je družba zapisala v izjavi za julijsko številko revije EOL (Embalaža. Okolje. Logistika.).Kot so poudarili, je problematika, povezana z odpadno embalažo, »tako kompleksna, da se v zadnjih mesecih tudi v stroki ukvarjamo več s pravniki kot s poslom«. Kritični so do ministrstva za okolje, ki verjame, da bi sistem lahko deloval z eno samo družbo za ravnanje z odpadno embalažo in brez drugih potrebnih sprememb. Prav tako pa izpostavljajo »nestrokovno poročanje o problematiki v medijih«.»Trditve o velikih dobičkih pri odpadni embalaži so zmotne,« so nadaljevali v Dinosu. Dinosova družba za ravnanje z odpadno embalažo Unirec tako prispeva manj kot odstotek dobička celotnega Dinosovega sistema.iz Dinosa je sicer zagotovila, da bodo v družbi zahteve iz novega okoljevarstvenega dovoljenja (v skladu s katerim morajo prevzemati vso odpadno embalažo, tudi tisto, za katero ni plačana embalažnina) upoštevali. Je pa med drugim opozorila, da se delež reciklabilnih materialov v mešani komunalni embalaži, ki jo izvajalci javnih služb predajajo družbam za ravnanje z odpadno embalažo, vsako leto zmanjšuje. »V prvih letih je bil ta delež med 45 in 50 odstotki, sedaj pa smo že na 30 do 35 odstotkih,« je opozorila v odgovorih na vprašanja revije EOL.V družbi Embakom so prav tako za EOL povedali, da bodo upoštevali določbe prenovljenega okoljevarstvenega dovoljenja, kar pa zanje ni nič novega. »V okviru naših cen je z embalažnino vsa odpadna embalaža, ki nastaja pri izvajalcih javnih služb, upoštevana in plačana«, je poudaril. Opozoril je, da bi morali sicer za pravičnost sistema vanj vključiti vsa podjetja, ki dajo embalažo na trg.Tudi v Slopaku po besedahnadaljujejo s prevzemom vse odpadne embalaže, ki jim jo v skladu z objavljenim tržnim deležem predajajo komunalna podjetja. Je pa Bukovec med drugim opozoril, da je odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja prejelo le pet od šestih družb, kar »vzpostavlja različne pogoje za delovanje družb na enotnem trgu in družbam nalaga različne obveznosti za prevzem komunalne odpadne embalaže«. Bukovec je izpostavil, da nastali stroški ne smejo dodatno bremeniti gospodarstva: »Sredstva naj v skrajnem primeru ... zagotovi proračun.«je v imenu Gorenje Surovine povedal, da sedaj, čeprav jim je Agencija RS za okolje (Arso) »povsem nezakonito spremenila okoljevarstveno dovoljenje«, ponovno pobirajo vse količine odpadne embalaže in bodo s tem nadaljevali, čeprav za velik del ne bo plačana embalažnina. So pa tudi oni prepričani, da bi »sredstva za odstranitev odpadne embalaže, ki ni vključena v sistem ravnanja, morala priskrbeti država«. Od države bodo tudi zahtevali vrnitev nezakonito povzročenih stroškov.V Interserohu rešitev vidijo »v takojšnji zagotovitvi sredstev za ravnanje s presežnimi količinami odpadne embalaže s strani države in v vzpostavitvi transparentnega ter zakonitega sistema v panogi«, je povedala. »Interseroh bo tudi v prihodnje prevzemal takšne količine mešane odpadne odpadne embalaže, kot mu veleva veljavna zakonodaja in veljavno okoljevarstveno dovoljenje, torej toliko, kot je naši zavezanci povzročijo in dajo na trg,« je dodala.V Snagi so sicer povedali, da se zaenkrat kupi smeti na dvorišču ljubljanskega regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) še niso začeli zmanjševati oziroma da se še nič ni spremenilo. V ponedeljek se bo sicer Združenje centrov za ravnanje z odpadki Slovenije sestalo z ministrico za okolje, ki opravlja tekoče posle,