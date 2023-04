Direktor ZD Velenje predlagal sporazumni odhod z mesta direktorja

Direktor Zdravstvenega doma (ZD) Velenje Janko Šteharnik je za STA potrdil, da je svetu ZD Velenje predlagal sporazumno prekinitev sodelovanja oz. sporazumni odhod z mesta direktorja, a dodaja, da predlog ni posledica dogodka iz prejšnjega tedna. V zvezi z dogodkom, ko je na poti v ZD umrl bolnik, sicer danes pričakuje zaključke notranjega nadzora.

ZD Velenje se je prejšnji teden znašel v središču javne pozornosti, potem ko je časnik Večer poročal, da je v sredo zjutraj na poti v ZD Velenje umrl 74-letni občan, ki se je tja po pomoč zaradi hudih bolečin drugič v manj kot dveh urah odpeljal sam z avtomobilom, a drugič do ZD ni prišel, saj je na poti umrl.

Kot je v petek na novinarski konferenci ministrstva za zdravje dejal Šteharnik, so dotedanje ugotovitve pokazale, da je ekipa v ZD Velenje postopala pravilno ter da po podatkih, ki jih je osebju dal pokojni, situacija ni bila življenjsko ogrožujoča. Navajal naj bi težave zaradi ledvičnih kamnov.

Zaradi dogodka je bil uveden notranji nadzor, izsledke pa bodo po navedbah direktorja ZD Velenje imeli na mizi danes. Kako bodo o tem seznanili javnost, še ni točno znano, predvidoma bi lahko o tem na spletni strani zavoda objavili sporočilo za javnost.

V sporočilu za javnost, ki pa je že objavljeno na spletni strani ZD Velenje, pa so zapisali, da so takoj po tragičnem dogodku uvedli notranjo strokovno preiskavo, v kateri so obravnavali vse, ki so bili vključeni v obravnavo pacienta. Na podlagi izsledkov raziskave bodo presojali o nadaljnjih korakih. Za ta primer bo vpeljan tudi zunanji strokovni nadzor, so napovedali.

»Zaenkrat nam je znano dejstvo, da je bila smrt pacienta posledica anevrizme, kar ni povezano s težavami, zaradi katerih je bil pacient pri nas obravnavan. Do tega trenutka preiskava še ni zaključena in z vsemi izsledki še ne razpolagamo. Več informacij bomo z vami lahko delili, ko nam bodo znana vsa dejstva,« so zapisali pri ZD Velenje.

Uvodoma pa so navedli, da v ZD Velenje sočustvujejo s svojci pokojnega. »Tragedija, ki se je zgodila, je poleg družinskih članov in slovenske javnosti pretresla tudi vse zaposlene zdravstvenega doma,« so zapisali.

Pričakovanje, da se po potrebi izvede tudi zunanji strokovni nadzor, je v petek izrazil tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Pričakuje, da bodo nadzori med drugim jasno pokazali, kaj se je dogajalo v dežurni ambulanti in kakšna je matrika sprejemanja klicev v ZD Velenje ter ali se razlikuje od drugih okolij.

Direktor ZD Velenje Šteharnik pa je danes za STA potrdil, da je svetu zavoda predlagal sporazumno prekinitev sodelovanja. »Predlog ni posledica dogodka prejšnjega tedna. Je posledica razhajanj med mano in županom občine Velenje o razvoju in prihodnosti zdravstva v Velenju. In pogovori o spremembah potekajo že nekaj mesecev,« je pisno razložil.

Posebej je poudaril, da enostransko ne odstopa, ker da ga »skrbi za zaposlene in zavod«. Sicer pa je ocenil tudi, da je »razlivanje gnojnice« po njem prešlo vse razumne meje.

Dogodek, ko je bolnik v sredo zjutraj umrl na poti do ZD Velenje, obravnava tudi policija. Kot so sporočili v petek, nesrečo obravnavajo kot prometni dogodek, saj je bilo ugotovljeno, da smrt 74-letnika ni bila posledica prometne nesreče. Glede na četrtkove objave v medijih o okoliščinah, ki naj bi privedle do omenjenega dogodka, pa so policisti začeli tudi z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin v smeri obstoja suma morebitnega kaznivega dejanja.

Velenjski župan Peter Dermol pa je v današnji izjavi za javnost dejal, da ste se s Šteharnikom že pred mesecem dni dogovorila, da bo kot direktor odstopil. »Drži tudi, da se najini mnenji razhajata, saj sta najini videnji glede določenih dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti, različni. Ne pristajam namreč na to, da se določene odločitve sprejemajo znotraj zdravstvenega doma mimo vedenja in soglasja velenjske občine kot njegove ustanoviteljice,« je dejal Dermol.

O vseh vzrokih za razhajanja danes ni želel govoriti. Pojasnil je, da se je vse začelo leto dni nazaj. Vse odločitve, ki so bile od takrat sprejete, niso bile slabe, ampak se je zataknilo pri komunikaciji, pojasnjuje. Med drugim je bil tako podpisan sporazum z zunanjimi izvajalci glede reševalnih prevozov, čeprav to ni bilo usklajeno z velenjsko občino, pravi Dermol.

Zatrdil je, da je Šteharnika na to opozoril večkrat, vendar Šteharnik tega ni upošteval, zato je prišlo do nezaupanja. Dermol je prepričan, da bi to zgodbo končali že prej, če bi imela velenjska občina v svetu zavoda ZD Velenje večino članov, tako pa ima le dva od sedmih.

Na torkovi seji velenjskega mestnega sveta bo tako predlagal spremembo odloka o ustanovitvi sveta zavoda ZD Velenje, z namenom da bo imela občina večino svetnikov. Saj bi, če bi imeli večino, na občini ob podobnih primerih zelo hitro in ustrezno ukrepali, je prepričan župan.

Dermol je pojasnil, da z izsledki internega nadzora na občini še niso seznanjeni, prav tako čakajo tudi na izsledke zunanjega nadzora.

Na vprašanje, kdo bo novi direktor ZD Velenje, je Dermol odgovoril, da so opravili nekaj pogovorov s potencialnimi kandidati. Ne izključuje sicer možnosti, da svet zavoda na izredni seji ne bi sprejel Šteharnikovega predloga o sporazumnem odhodu z mesta direktorja.