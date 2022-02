V Velenju se obetajo koncesije za zdravnike

Velenjski mestni svetniki so včeraj s sklepom dopustili možnost podelitve koncesij za izvajanje javne zdravstvene službe, »če se s tem ohranja ali širi obstoječi javni zdravstveni sistem v Velenju«. Svetnik Matej Jenko, ki je na težave ZD Velenje že večkrat opozoril, je razpravljal, da bi morali javno zdravstvo krepiti, ne pa ga razkosavati. Direktor ZD Velenje Janko Šteharnik pa je dejal, da so prav koncesije edini način, s katerim bi zdravnike zadržali v mestu, saj jim v sosednjih krajih koncesije že ponujajo.

ZD Velenje ima po navedbah direktorja dvajset zdravnikov in zobozdravnikov, štirje so z eno nogo že skoraj zunaj zdravstvenega doma. »Koncesija je še vedno javno zdravstvo, gre le za drugačno organizacijo. Pri koncesiji so zdravniki za vse odgovorni sami, v javnem zavodu pa se lahko tudi skrivajo za drugimi. Imamo posameznike, ki delajo vse in še več, in posameznike, ki izkoristijo vsako priložnost,« je dejal Šteharnik in dodal, da če zdravnice koncesije ne bodo dobile, bodo odšle ali v Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje … »Marca se lahko zgodi, da katerega zdravnika ne bo več. Jutri morajo občinske službe začeti pripravljati dokumentacijo za koncesije, ker bo pojutrišnjem prepozno.«

Zdravniki si želijo sami organizirati svoje delo, je dejala zdravnica Katarina Rednak Paradiž: »Pri koncesiji vidim možnost večje optimizacije, ker si sam in si manjši. Si pa na koncu meseca tudi sam, ko je treba poskrbeti za plače.« Šteharnik je poudaril, da zdravnike, ki jih primanjkuje po vsej državi, iz javnega sistema sili izmučenost po dveh epidemičnih letih: »Od 8. novembra do 23. januarja smo imeli 2,1 milijona telefonskih klicev, 1,05 milijona klicev smo vrnili. Izračunali smo, da smo v ZD Velenje v tem času opravili za 527 dni telefonskega klicanja! To je postalo nevzdržno.«

Dvom

Matej Jenko (Dobra država) pa je prst usmeril prav v direktorja: »Ali želi direktor zasebni ali javni zavod? Ali je naloga direktorja razkosati ZD ali krepiti javno zdravstvo?« Obregnil se je ob navedbe, da zasebniki bolje organizirajo svoje delo: »Zakaj dela v ZD ne organizirate tako, da bi bili tudi vi uspešni? Sedem let ste direktor, zakaj niste dobili novih zdravnikov? Samo razpisi niso dovolj.« Spomnil je še na druge dejavnosti, za katere direktor predlaga, da jih ne bi več imeli pod okriljem javnega zavoda, ker niso donosne: »Če bomo dali ven perice, nenujne prevoze, zdravnike … potem ne potrebujemo ZD.« Zdravnica Vesna Lah je odgovorila, da je v ZD Velenje prišlo vsaj šest zdravnikov, odkar je Šteharnik direktor: »Ampak zadnji dve leti je delo nemogoče.« Šteharnik je ponovil, da so koncesije del javnega zdravstva: »Bojte pa se trenutka, ko bodo imeli zdravniki dovolj, in bodo šli med zasebnike!«

Svetniki so na koncu soglasno podprli prizadevanja za vzpostavitev satelitskega urgentnega centra v Velenju, nadgradnjo in rekonstrukcijo stavbe ZD Velenje ter vzpostavitev pilotnega projekta dentalne klinike. Dopustili so tudi možnost razpisovanja koncesij. Na vprašanje, ali si zdaj čim prej želijo koncesij, je bil Šteharnik jasen: »To bi si morali želeti v občini. Gre za skupno osem koncesij. Štiri za naše zdravnice, dve za dva nova splošna zdravnika in dve za zobozdravnika.«