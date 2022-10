Direktorica inštituta 8. marec: Napadi nas ne bodo zaustavili

Po včerajšnjem napadu na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač, ki so ga med drugim obsodili premier in oba predsedniška kandidata, je danes na novinarski konferenci Kovačeva povedala, da jih napadi ne bodo zaustavili pri njihovem delovanju.

Ocenila je, da je torkov fizični napad nanjo plod sistematičnega širjenja jeze in manipulacij, ki jih »nekdo zelo zavestno seje v našo družbo«. Tudi zato napoveduje aktivno vključitev inštituta v kampanjo za referendum o javni Radioteleviziji Slovenija (RTVS).

Kovačeva je poudarila, da se je treba zavedati, da tovrstni napadi ne predstavljajo večine Slovenk in Slovencev. Po torkovem fizičnem napadu nanjo v središču Ljubljane je prejela veliko podpore ljudi različnih političnih pripadnosti in starosti.

Ko je novico o napadu na družbenem omrežju twitter delil predsednik SDS Janez Janša, v kateri je izrazil dvom o napadu, pa so se znova začela širiti sporočila s sovražno vsebino, je dejala. Zjutraj je dobila tudi vprašanje Nove24TV, naj pokaže zdravniški izvid, ki izkazuje včerajšnjo poškodbo. »Zdravniški izvid s sabo imamo, ampak smo se zjutraj pogovarjali o tem, kako sprevrženo je to, da je treba dokazovati tovrstne stvari, da se seje dvom in da se na ta način reproducira sovraštvo,« je dejala.

Njihova ideja je ukiniti kritične glasove

Fizični napadi na aktiviste po njenem mnenju niso slučaj, ampak plod sistematičnega delovanja portalov, sistematičnega tvitanja, kolažev o njej, sistematičnega širjenja jeze in sistematičnih manipulacij. »To je nekaj, kar nekdo zelo zavestno seje v našo družbo, vsak dan znova reproducira z eno samo idejo in ta ideja je ukiniti kritične glasove,« je prepričana.

Napad je prijavila policiji, ki je zadevo sprva obravnavala kot kršenje javnega reda in miru, šele po prihodu odvetnika pa kot prekršek, je dejala. Tudi v inštitutu pozivajo, naj žrtve nasilja slednjega prijavijo na policijo. »V prihodnjih dneh se bom sestala tudi z ministrico za notranje zadeve,« je napovedala, tema pogovora pa bo prav kvalifikacija prijavljenih dejanj.

FOTO: Katarina Kolenc

Za 60 strani sovražnih odzivov

Na policiji in na sodišču ima sama odprtih pet postopkov, povezanih z grožnjami s smrtjo, je dejala. Nasilja in verbalnih napadov so deležni tudi drugi člani inštituta in prostovoljci. Po torkovem napadu na Kovačevo so v inštitutu naredili analizo sovražnega govora, ki se nabira pod objavami na njihovih družbenih omrežjih. Zbrali so za 60 strani formata A4 sovražnih odzivov. Ugotovili so, da se ti napadi stopnjujejo v trenutku, ko jih objavi javno izpostavljena oseba, kot so politiki, novinarji ali v medijih, ki so blizu stranki SDS.

Podpora predsednika vlade Roberta Goloba, ki je v torek napovedal vojno sovražnemu govoru, ji veliko pomeni, ker ima občutek, da ni sama. Za podporo se je zahvalila tudi vsem drugim, tudi kandidatu za predsednika republike Anžetu Logarju, ki je po njenih besedah zapisal »izjemno korekten tvit in obsodil nasilje«. Če je mislil resno, pa bi moral po njenem mnenju obsoditi tudi to, kar počne predsednik njegove stranke, in reflektirati delovanje te stranke za nazaj.

Ker torkov napad nanjo ni osamljen dogodek, je razmišljala tudi o tem, ali naj zapusti Slovenijo in se skrije, a je sklenila: »Skrila se ne bom.«

Se bo pa z inštitutom še bolj aktivno vključila v kampanjo za RTVS. »Če vzamejo še RTVS in začnejo tam reproducirati tovrstna sporočila, se včerajšnji napad ne bo zgodil samo meni, ampak vsakomur, ki bo izrazil dvom ali pa kritiko pretekle oblasti,« je dejala Kovačeva. Pomembno se jim zdi tudi, da govorijo o delavkah in delavcih na RTVS, predvsem pa o pomenu novinarstva. V kampanjo se bodo z geslom Zaščitimo drug drugega vključili tudi s terensko mrežo po vsej Sloveniji.