Direktorsko mesto bo zamenjal za uradniško

Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani se bo zamenjalo vodstvo. Direktor Andraž Jakelj je v torek podal odstopno izjavo, vlada pa je sredi junija podala soglasje k podelitvi prokure Zlati Štiblar Kisić, ki je OI v preteklosti že vodila. Jakelj odhaja v občinsko službo.

Andraž Jakelj, magister javne uprave in nekdanji direktor Psihiatrične bolnišnice Ormož, je bil na javnem natečaju za položajno uradniško mesto sekretar – vodja urada za družbene dejavnosti v mestni upravi Mestne občine Kranj izbran kot najbolj strokovno usposobljen kandidat, so sporočili iz kranjske občine. »Skladno z veljavno zakonodajo bo po dokončnosti sklepa o izbiri s kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi,« so še dodali.

Kranjsko občino zdaj drugi mandat vodi župan Matjaž Rakovec iz vrst SD. Prav o Jaklju je bil kirurg na OI in prvi mož strateškega sveta v zdravstvu Erik Brecelj prepričan, da ga je na čelo inštituta leta 2022 postavila omenjena stranka, ki ji je večkrat očital tudi, da je ugrabila OI. Brecelj in Jakelj si nista bila blizu, slednji mu je zaradi očitkov, ki jih je bil deležen, prek odvetnika poslal tudi opozorilo.

Brez odziva

Jakelj je bil že član sveta zavoda UKC Ljubljana, predsednik sveta zavoda SB Celje, član sveta SB Jesenice in klinike Golnik. Zakaj se je zdaj odločil zapustiti zdravstvene vode, ni znano, na naše poizvedovanje se ni odzval. Predsedniku sveta OI Tomažu Slani je zapisal, da bo z mesta odstopil 31. avgusta.

Spomnimo, da so bili marca zamenjani trije svetniki OI – predstavniki ustanovitelja, kmalu po očitkih Breclja, ki so se mu takratni člani zdeli neprimerni tudi zato, ker so podpirali Jaklja. Kakorkoli, v Kranju okrepitev ljudi s področja zdravstva gotovo potrebujejo tudi zato, ker so favoriti v igri za postavitev gorenjske regijske bolnišnice.

»Zahvaljujem se vsem zaposlenim, ki tvorno in pozitivno sodelujejo v zgodbi OI ter zavzeto in profesionalno opravljajo svoje poslanstvo. Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje in predvsem neodvisno od tega, kdo me bo nasledil,« je Jakelj zapisal v odstopni izjavi. Zahvalil se je tudi svetu zavoda in vladi, da bosta prisluhnila njegovi odločitvi po predčasni razrešitvi, po kateri se odpravlja novim izzivom naproti, opolnomočen z novimi izkušnjami. Onkološki inštitut zapušča s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti skoraj pol milijona evrov.