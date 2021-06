Do 2028 bo za raziskave na voljo 650 milijonov evrov

V izvajanje razvojno-raziskovalne dejavnosti je bilo v Sloveniji po podatkih Statističnega urada leta 2019 vključenih 25.062 oseb, od tega 15.925 ali 64 odstotkov raziskovalcev. Obseg dela, ki so ga opravili, je enakovreden obsegu dela 16.983 oseb s polnim delovnim časom, od tega 10.507 raziskovalcev. Bruto domači izdatki za to dejavnost so v 2019 znašali rekordnih 990 milijonov evrov, kar je dobro desetino več kot v letu prej oziroma 2,05 odstotka BDP. Barcelonski cilj sicer predvideva povečanje vlaganj do leta 2020 na najmanj tri odstotke BDP.



Nov zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, o katerem državni zbor prejšnji teden ni glasoval, ker na odboru ni dobil dovolj podpore, doživlja še zadnje popravke in »gre sredi prihodnjega tedna iz hiše v nadaljnjo proceduro«. Tako je na spletni okrogli mizi o znanosti med zakonom in realnostjo zagotovil generalni direktor direktorata za znanost na ministrstvu za izobraževanje, šolstvo in športNamen zakona je, da tudi Slovenijo umesti v evropski prostor in vzpostavi normalne pogoje za raziskovalno dejavnost. Zakon med drugim določa sredstva za to dejavnost v deležu BDP, uvaja razvojni svet kot strokovno posvetovalno vladno telo in v primeru, da so zagotovljena nedržavna proračunska sredstva, tudi nagrajevanje raziskovalcev. Z eno besedo: prinaša »potencial za drugačno delovanje« kot doslej. Odgovora na to, ali se bo znanost v novem sistemu znašla, ni, pričakovanja pa so precejšnja: od transparentnega deljenja sredstev in fleksibilnega financiranja do »nekoč v prihodnosti morda« nove organiziranosti znotraj samostojnega ministrstva.A čeprav sprejemanje zakona sovpada s širšim okrevanjem po epidemiji covida, znanost po ocenidirektorja Instituta Jožef Stefan, znotraj načrta okrevanja »ni dobila toliko, kot je pričakovala«. Zalar od zakona pričakuje bolj stimulativno kadrovsko politiko, zavezo države k vlaganjem v raziskovanje pa tudi pomoč pri odpravi problemov, ki se dogajajo pri prenosu z raziskovalnih institucij v industrijsko okolje.Stabilnost financiranja je predvidena prek štirih stebrov – institucionalnega, programskega, razvojnega in programov nacionalnih raziskav. Če so bila v predhodnih verzijah zakona ciljna vlaganja v raziskave določena v višini najmanj enega odstotka BDP, se je v končni dikciji po pogajanjih z akterji, ki bodo morali ta odstotek zagotoviti, zgodilo »popuščanje«, kot se je izrazil Boh, in sicer pri letnem povečevanju zneska z 0,1 na 0,08 odstotka BDP, kar na letni ravni pomeni od 50 do 70 milijonov evrov. Ali drugače: gre za trikratno povišanje sredstev v desetih letih – z 250 milijonov evrov v 2021 na 649 milijonov v 2028. »To se nam je zdela sprejemljiva cena za prihodnjih deset let; v enajstem pa sledi novela zakona,« je še dejal.Medtem ko je, rektor Univerze v Ljubljani, opozoril, da naj bi države članice EU v razvoj investirale 1,25 odstotka BDP, zaz gospodarskega ministrstva ni toliko pomembno, »koliko bomo vlagali v raziskave in razvoj, ampak da skupaj pridemo do treh odstotkov in več«. Gospodarski sektor še vedno glavnino vlaganj v raziskave in razvoj opravi sam.Znanost v evropskih dokumentih zaseda eno najpomembnejših mest. Brez nje tudi epidemija koronavirusa ne bi potekala, kot je. Kot meni ekonomist, reševanja krize v EU ne gre prepustiti izključno nacionalni ravni, saj bomo v tem primeru iz krize »prišli v zelo različni kondiciji: eni v tekaških copatah, drugi pa v coklah, vezanih na javne finance«. Slovenija se po njegovem v resnici ni odločila za razvojni preboj in razvoj žal ni njena prioriteta vsaj že desetletje: »Z razvojem delamo kot svinja z mehom.« Zato je za nas dobro, da smo v EU, je zaključil. Da pri snovalcih ni razumevanja o pomenu raziskav, inovacij in o prenosu tehnologij, je kritičen tudi, direktor Kemijskega inštituta, ki možnosti domačih prebojnih zgodb vidi v majhnih podjetjih z visoko tehnologijo, kakršni sta Outfit 7 ali BIA Separations. Da prihodnost ni v delovno intenzivnih panogah, ampak je prostor za znanost in prenos tehnologij v kapitalsko intenzivni ter srednje- in visokotehnološki dejavnosti, je prepričan tudi, namestnik direktorja javne agencije za raziskovalno dejavnost. Pri tem bo eden od desetih poskusov uspel, devet jih ne bo, pravi, a to zadošča.