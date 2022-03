Do evropskega potrdila tudi s hitrim testom

Predvidoma od danes bodo ­tisti, ki so bili pozitivni na covid-19 na hitrem testu, lahko dostopali tudi do evropskega covidnega potrdila o prebolelosti (EU DCP). Do zdaj so bili namreč upravičeni le do slovenskega (SI DCP), ki pa ne velja pri prestopanju meja in v drugih državah.

Slovensko covidno potrdilo je bilo uvedeno 1. februarja, s koncem vsesplošnega PCR-testiranja. Od februarja so do tega potrdila lahko po koncu izolacije dostopali tisti, ki so bili na hitrem testiranju pri pooblaščenem izvajalcu pozitivni na covid-19. Potrdilo, na katerem je navedeno, da velja le v Sloveniji, se je na portalu Zvem ­prikazalo enajsti dan po pozitivnem testu oziroma sedmi dan, če so z negativnim testom pri pooblaščenem izvajalcu skrajšali izolacijo. Na tem potrdilu ni navedena prebolelost, ampak le datum pozitivnega hitrega testa s pripisom, da potrdilo velja 180 dni.

Sprememba v EU

Ker je že pred Slovenijo vse več držav priznavalo veljavnost hitrih testov, se je za ta korak odločila tudi EU. Evropska komisija je 22. februarja sklenila, da bo izdajanje digitalnih covidnih potrdil za prebolelost v članicah od 1. marca mogoče tudi na podlagi rezultatov hitrih antigenskih testov. Potrdila o prebolelem covidu-19 bodo v članicah lahko izdajali tudi ob pozitivnem HAG-testu, so sporočili iz evropske komisije.

Do 1. marca so omenjeno enotno evropsko digitalno covidno potrdilo izdajali samo na podlagi pozitivnih PCR-testov.

»Da bi omogočili lažje potovanje, predvsem državljanom, ki so se okužili z različico omikron, bodo lahko članice izdajale potrdila o prebolelosti na podlagi rezultatov zelo kakovostnih antigenskih testov,« je izjavil komisar za pravosodje Didier Reynders.

Da bi zagotovili točnost in zanesljivost covidnega potrdila, bo moral biti uporabljen hitri test na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov EU, testiranje pa morajo izvajati zdravstveni delavci ali usposobljeno osebje, so sporočili iz Bruslja.

Toda včeraj v Sloveniji do tako imenovanega EU DCP preboleli z dokazilom o pozitivnem hitrem testu še niso mogli dostopati. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so pojasnili: »Spremembe v zvezi z izdajo potrdil EU DCP na podlagi HAG-testov so trenutno v procesu testiranja. Če ne bo večjih težav, bo sistem omogočal izdajo potrdil EU DCP od jutri dalje.«

Ta potrdila bodo lahko izdajali retroaktivno, in sicer na podlagi testiranj, opravljenih od 1. oktobra lani.

Zaradi upadanja pozitivnih primerov covida-19 smo se vprašali, ali svetovalna skupina morda razmišlja, da bi se za ljudi s simptomi, pozitivne na samotestu, uvedlo le še potrjevanje z zlatim standardom oziroma PCR-metodo in ne več s hitrim testiranjem pri pooblaščenem izvajalcu. Mateja Logar je pojasnila, da o metodi testiranja podajo mnenje mikrobiologi. Na njihov odziv še čakamo.