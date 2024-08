Do konca leta naj bi delovna inšpekcija delodajalce le opozarjala

V nadaljevanju preberite:

Od danes velja oziroma se bo začel uporabljati pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Minister za delo Luka Mesec je izrazil zadovoljstvo, da se po skoraj dvajsetih letih vzpostavljajo omejitve in konkretno orodje za lažje ocenjevanje tveganja za kostno-mišična obolenja, sindikati pravilnik podpirajo, za številne delodajalce pa je bilo 12-mesečno prehodno obdobje prekratko in so predlagali njegovo podaljšanje. Delovna inšpekcija bo do konca leta preverjala stanje na terenu in pripravila poročilo, na podlagi katerega se bo nadaljevala razprava na ekonomsko-socialnem svetu (ESS).