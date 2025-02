Dojenček dobil novo srce, ker je nekdo doniral srce svojega mrtvega otroka

V UKC Ljubljana so uspešno izvedli transplantacijo srca šestmesečnemu dojenčku, ki je trpel za dilatativno kardiomiopatijo, redko gensko boleznijo srčne mišice. Operacijo je izvedla izkušena ekipa kardiokirurgov, anesteziologov ter otroških kardiologov in intenzivistov.

Po besedah Gorazda Mlakarja, vodje službe za kardiologijo UKC Ljubljana, je bila transplantacija nujna, saj je »dojenčku zaradi genske bolezni srčne mišice dokončno odpovedalo srce«. Mlakar je dodal, da se tovrstna bolezen pojavi pri enem do dveh na deset tisoč dojenčkov in je najpogostejši vzrok za transplantacijo srca v otroški dobi.

Začasno »umetno srce«

Otrok je na zdravljenje prišel septembra lani zaradi hudih težav z dihanjem. Rentgenski posnetki so pokazali močno povečano srce. »Ko je naš mali pacient prišel k nam, je bil tako bolan, da smo ga še isti dan, pravzaprav takoj po ultrazvoku, premestili v enoto intenzivne terapije in smo ga hkrati uvrstili na transplantacijski seznam,« je še pojasnil Mlakar.

Kljub intenzivnemu zdravljenju se je stanje toliko poslabšalo, da je bilo potrebno začasno »umetno srce«. Na srečo je mehansko podporo potreboval le dva dni, preden so prejeli novo srce in izvedli presaditev. Mlakar je poudaril paradoks grenke sreče, da je moral nekomu drugemu umreti otrok, da je lahko ta dojenček dobil novo srce.

Slovenija na področju transplantacijske dejavnosti v svetu zaseda prvo mesto po številu presaditev srca na milijon prebivalcev. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Andrej Gadžijev, direktor zavoda Slovenija transplant, je izrazil globoko hvaležnost staršem darovalca, da so kljub izgubi otroka »imeli dovolj moči, da so se v tistem težkem trenutku altruistično odzvali in privolili v darovanje«. Gadžijev je poudaril, da je bil celoten postopek izjemno kompleksen, od organizacije ekipe do letalskega in cestnega transporta s pomočjo Medicrossa.

Juš Kšela, kardiovaskularni kirurg, je izpostavil, kako redke so tovrstne operacije pri dojenčkih in kako težko je dobiti darovalce organov. O samem poteku operacije je dejal: »Transplantacija je potekala rutinsko, a se je vsa multidisciplinarna ekipa zavedala, da je to edina možnost dolgotrajne ozdravitve oziroma normalnega življenja.«

Mama dojenčka: Valentino živi samo zato, ker je v Sloveniji

Po operaciji je deček Valentino uspešno okreval. Njegova mati je dejala, da se jima je že naslednji dan po operaciji skozi tubus nasmehnil. Hvaležnost je izrazila tudi vsem zdravstvenim delavcem in dodala: »Prepričana sem, da Valentino živi samo zato, ker je v Sloveniji.«

Ivan Kneževič, strokovni direktor kirurške klinike in vodja centra za transplantacijsko dejavnost UKC Ljubljana, je poudaril, da Slovenija na področju transplantacijske dejavnosti v svetu zaseda prvo mesto po številu presaditev srca na milijon prebivalcev. Dejal je še, da so v Sloveniji v zadnjih 15 letih presadili srca devetim otrokom, mlajšim od 16 let. Presaditev srca dojenčku Valentinu je bila šele druga presaditev srca pri otroku, mlajšem od enega leta.

Uspeh operacije in okrevanje malega pacienta predstavljata izjemen dosežek slovenske medicine in dokaz visoke strokovnosti ter predanosti celotne medicinske ekipe.