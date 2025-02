V UKC Ljubljana uspešno presadili srce šestmesečnemu dojenčku

UKC Ljubljana je dosegel izjemen mejnik na področju medicinske stroke – uspešno so izvedli transplantacijo srca pri komaj šestmesečnem dojenčku. Gre za eno najzahtevnejših in najredkejših operacij v Evropi, saj se na leto izvede le do pet takšnih posegov pri otrocih, mlajših od enega leta.

Operacija je bila nujna zaradi končne odpovedi srca, ki jo je povzročila genska bolezen srčne mišice. Otroka je obravnavala izkušena ekipa kardiokirurgov in anesteziologov UKC Ljubljana ter specialisti otroške kardiologije in intenzivne nege s pediatrične klinike. Otrok je poseg uspešno prestal in dobro okreva.

Novinarska konferenca o zgodovinskem dosežku bo potekala jutri. UKC Ljubljana bo podrobnosti o zahtevni operaciji in procesu okrevanja predstavil celovito. Na novinarski konferenci bodo sodelovali doc. dr. Ivan Kneževič, dr. med., strokovni direktor Kirurške klinike in vodja Centra za transplantacijsko dejavnost, Gorazd Mlakar, dr. med., vodja Službe za kardiologijo na Pediatrični kliniki, izr. prof. dr. Juš Kšela, dr. med., iz Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja, izr. prof. dr. Gregor Poglajen, dr. med., iz Intenzivne enote za transplantacijo in mehansko podporo srca, Janez Vodiškar, dr. med., vodja Centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami, doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., strokovni direktor Pediatrične klinike, ter doc. dr. Marko Jug, dr. med., generalni direktor UKC Ljubljana.