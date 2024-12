Doktor davčnih utaj bi vzel denar BiH in ga dal Republiki Srbski

V nadaljevanju preberite:

Razvpiti slovenski poslovnež Rok Snežič, ki doma slovi po serijskih tožbah proti novinarjem in po pravnih spopadih zlasti s politiki iz stranke Levica, se bo 11. februarja kot zastopnik svojega mladoletnega sina udeležil predobravnavnega naroka na sodišču Bosne in Hercegovine v Sarajevu.

Snežič je namreč v imenu svojega sina Bosno in Hercegovino tožil za 100.000 konvertibilnih mark (50.620 evrov) zaradi duševnih bolečin, ker tri leta in pol ni mogel videti očeta, ker so mu neupravičeno prepovedali vstop v BiH, odškodnino pa namerava plačati v proračun entitete Republike Srbske. Snežič je pojasnil, da mu je bila s prepovedjo hudo kršena ena od temeljnih človekovih pravic, ki jih ščiti 8. člen evropske konvencije o človekovih pravicah, ki zagotavlja pravico do družinskega življenja.