Dolge sence reminiscence

Petega decembra sem v Sobotni prilogi Dela svojo kolumno začel z ugotovitvijo, da je skoraj neverjetno, kako v tridesetih letih po plebiscitu kot država še vedno nimamo oziroma nismo dosegli tega, za kar smo se zavezujoče odločili tedaj. Narod je prišel do samoodločbe, do osamosvojitve, do nacije oziroma državnosti, dobili smo ustavo. Še vedno pa imamo na področju demokracije in ustavnih vrednot opraviti z očitnimi in kontinuiranimi protiustavnostmi, ki so jih v treh desetletjih vzdrževale domala vse vlade. Zadnja, Janševa, jih je dvignila na povsem novo raven in jih donegovala do točke, na kateri bi vzpostavljeni ustavni karakter države lahko tudi razpadel.