Klicni center 114 že dan pred odprtjem prejel okoli 250 klicev

Vlada bo danes na dnevnem redu imela predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, ki med pomembnejše spremembe vključuje možnost, da tudi upokojenci pridobijo status oskrbovalcev družinskih članov. Do zdaj te možnosti niso imeli, čeprav veliko upokojencev že aktivno skrbi za bližnje osebe, ki potrebujejo pomoč. Zakon naj bi tako postal bolj pravičen in spodbudil več družin k prevzemu tega zahtevnega, a pomembnega poslanstva.

Oskrbovalec po zakonu prejme delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki znaša 1,2-kratnik minimalne plače za skrb za enega uporabnika, pri dveh pa 1,8-kratnik minimalne plače. Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je pripravljalo predlog, meni, da je takšna podpora ključna za izboljšanje pogojev rejniških družin in oskrbovalcev.

Pri tem danes začenja delovati tudi klicni center 114, ki bo državljanom na voljo za vprašanja o dolgotrajni oskrbi. Klicni center je sicer že pred uradnim začetkom prejel približno 250 klicev, med katerimi je bilo največ zanimanja za pomoč pri konkretnih primerih, predvsem od upokojencev, ki si želijo postati oskrbovalci svojih družinskih članov. Prav tako so klicatelji pogosto spraševali o pravicah, povezanih z dolgotrajno oskrbo na domu, ki bo na voljo od 1. julija letos.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Rednejša pomoč

Vodja klicnega centra Matjaž Florjanc Lukan je poudaril, da so bila največkrat vprašanja o tem, kako lahko novi zakon pomaga rešiti konkretne težave, ki jih imajo posamezniki ali njihovi svojci. Presenečeni so bili nad pozitivnim odnosom ljudi do novega prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki ga bodo od 1. julija plačevali zaposleni, delodajalci in upokojenci. Na primer, upokojenec z 800 evri pokojnine bo prispeval okoli osem evrov na mesec, kar so številni ocenili kot majhen strošek v primerjavi s koristmi, ki jih bo sistem prinesel.

Posebno veselje med klicatelji je povzročila novica, da bodo od 1. julija lahko starejšim in težje gibljivim osebam na domu nudili pomoč zunanji izvajalci. Ta pomoč bo vključevala opravljanje vsakodnevnih opravil, kot so nakupovanje, čiščenje, priprava hrane in osebna nega, kar bo bistveno olajšalo življenje številnim družinam.

Eden od klicateljev je, denimo, opisal težave s skrbjo za svojo mamo, ki živi sama v oddaljenem kraju in jo obiščejo le vsak drugi ali tretji dan. Z uvedbo pravice do dolgotrajne oskrbe na domu bodo lahko starejšim zagotovili boljšo in rednejšo pomoč.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ministrstvo za solidarno prihodnost želi z novelo in podporo klicnega centra okrepiti zavedanje in dostopnost sistema dolgotrajne oskrbe ter spodbuditi družine, naj se pogumno odločijo za oskrbovanje svojih bližnjih. Danes, na mednarodni dan družin, ko klicni center tudi uradno začenja delovanje na tem področju, želijo opozoriti na ključno vlogo družin pri zagotavljanju oskrbe in pomoči starejšim in ranljivim skupinam.