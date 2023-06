Določili bi, kdo je lahko terapevt in kdo svetovalec

V nadaljevanju preberite:

Napoved ministrstva za zdravje, da bo aprila v javno razpravo dalo predlog zakona o psihoterapiji, se je izkazala za preuranjeno. Že sama najava, da je zakonska materija nared, je sprožila tako burne odzive, da so se odločili za oblikovanje delovne skupine, v okviru katere bi do jeseni razrešili dileme in dorekli ustrezne rešitve. Kar pa se, glede na diametralno nasprotne poglede različnih akterjev na tem področju o nekaterih bistvenih vprašanjih, zdi zelo ambiciozen cilj.