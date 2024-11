Določili standard za plače, ki pa se zelo razlikujejo

V nadaljevanju preberite:

Petnajstega novembra so začeli veljati predpisi, ki izhajajo iz direktive EU o ustreznih minimalnih plačah. Ta od članic zahteva, da področje uredijo tako, da minimalna plača zagotovi dostojen življenjski standard prebivalcev. Za Slovenijo ne prinaša sprememb, ker sedanja ureditev presega merila, so pojasnili na ministrstvu za delo, kjer še nimajo odgovora na vprašanje, za koliko se bo minimalna plača zvišala januarja prihodnje leto, predvidevanja pa so okoli 2,1 odstotka.