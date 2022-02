Domači gostje so zasedli vse, kar je bilo odprtega

V nadaljevanju preberite: V času najnižje turistične sezone so domači gostje, ki so izkoristili most med koncem tedna in kulturnim praznikom, zasedli vse odpte hotelske kapacitete v središču Portoroža. Večina jih je sicer med zimo zaprtih. V piranski občini se sicer večjega obiska nadejajo med šolskii zimskimi počitnicami.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

»To je čas najnižje sezone, Portorož bo spet bolj zaživel med šolskimi zimskimi počitnicami,« meni Lea Šuligoj iz portoroškega turističnega združenja. Trenutno je še vedno zaprta večina hotelov v piranski občini. Domači gostje, ki so si podaljšali konec tedna z »mostom« do jutrišnjega prazničnega dne, pa so vendarle zapolnili vse, kar je bilo odprtega.







»Polni smo vse do torka,« je bil včeraj zadovoljen Marko Juriševič, lastnik portoroškega hotela Marko. »Glede na to, da sta tukaj v centru poleg nas odprta le še Hotel Slovenija in Grand hotel Portorož, je povpraševanje večje od ponudbe. Včeraj se avstrijski par ni mogel načuditi, da mu ni uspelo dobiti proste sobe,« je pojasnil. Na roko jim je šla tudi lepa vremenska napoved, ki se na koncu sicer ni ravno uresničila.



Letošnje leto so v Portorožu in Piranu začeli s slabšim obiskom kot predlansko, kar je predvsem posledica daljšega zaprtja hotelov v lasti Metropola Group. »Vikendi so skoraj povsem zasedeni, čez teden pa bi lahko rekel, da si pokrijemo stroške,« je nadaljeval Juriševič. Nekaj je igralniških gostov, manj kot v predpandemičnem času pa je poslovnih dogodkov.



»V turističnem združenju te dni začenjamo manjšo digitalno kampanjo, s katero želimo opozoriti nase predvsem kot na alternativo smučarskim destinacijam med zimskimi počitnicami. Akcije so že sprožili tudi posamezni hotelski ponudniki,« je poudarila Lea Šuligoj.





Portorož in Piran v teh dneh gostita predvsem domače obiskovalce. FOTO Črt Piksi/Delo

Velik del ponudnikov je neaktivnih



»Največ dela imajo v hotelu Histrion na Bernardinu, ki ga sploh niso zapirali, medtem ko pri nas – znova smo odprti šele dva dni – ne opažamo večjega porasta gostov. Tega pričakujemo predvsem v drugi polovici februarja,« so nam povedali v recepciji hotela Salinera v Strunjanu. Skromnejši obisk od pričakovanj pripisujejo tudi naraščajočim okužbam z novim koronavirusom, ki so se v preteklih dneh približale vrhuncu v zadnjem valu.

»Lahko bi rekli, da smo imeli v teh dneh nekaj več povpraševanja,« so povedali v izolskem turističnem združenju. V agenciji Spik, ki posreduje pri najemu turističnih sob in apartmajev, pa so poudarili, da je velik del izolskih zasebnih ponudnikov v tem delu leta neaktivnih.



»Predzadnji vikend smo bili povsem polni, dobre so tudi napovedi za prihodnji konec tedna, medtem ko smo te dni slabše zasedeni,« je povedal Jakob Dolenc, vodja novega manjšega izolskega hotela DeGrassi, ki so ga odprli konec leta. V tem času gostijo tudi nekaj tujcev iz sosednjih držav in poslovnih gostov. »Do danes smo bili 40-odstotno zasedeni, do torka pa le 20-odstotno. Tujcev je manj in en slovenski prazničen dan se ne pozna,« pa je včeraj dejal Aleš Piščanc, lastnik Hotela Koper.