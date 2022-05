Dovolj je pometanja pod preprogo, Cerkev je bolna

V nadaljevanju preberite:

Cerkev v Sloveniji je bolna, brez posredovanja tujih medijev in Vatikana se zid okoli Cerkve v naši državi zlepa ne bo podrl, je v svojem nastopu za mednarodni tisk opozoril slovenski duhovnik Janez Cerar, koordinator zavoda Dovolj je, ki se posveča zaščiti žrtev spolnih zlorab v Katoliški cerkvi v Sloveniji.

Medtem ko so v vrhu Rimskokatoliške cerkve pod vodstvom papeža Frančiška pokazali iskreno voljo in konkretne korake za obračun s cerkvenimi spolnimi zlorabami otrok, mladostnikov in nemočnih odraslih, se v Sloveniji, kjer ima Cerkev prav tako jasno napisana pravila ravnanja v primeru spolnih zlorab, prevečkrat zdi, da iskrene volje za preiskovanje storilcev in njihovo kaznovanje v resnici ni.