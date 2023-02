Draginja brez usmiljenja tudi nad duhovnike in redovnike

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so slovenski škofje septembra lani prvič po štirih letih zvišali najnižje priporočene zneske za cerkvene darove, imajo ob hitrih podražitvah številne župnije resne težave z rednim vzdrževanjem in ogrevanjem cerkva. Medtem ko so bili v nekaterih manjših župnijah prisiljeni celo ugasniti ogrevanje, višina mesečnih prejemkov duhovnikov ostaja odvisna od radodarnosti vernikov, ki jim draginja prav tako ne prizanaša.