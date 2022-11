Drugi dan glasovalo 1,87 odstotka vseh volilnih upravičencev

Pred drugim krogom predsedniških volitev, ki bodo v nedeljo, od torka do danes (do 19. ure) poteka predčasno glasovanje. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je drugi dan predčasnega glasovanja (včeraj) v drugem krogu volitev predsednika republike udeležilo 29.617 volivk in volivcev oziroma 1,87 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije.

Prvi in drugi dan skupaj je predčasno glasovalo 3,43 odstotka volivk in volivcev. V prvem krogu volitev predsednika republike je bila volilna udeležba drugi dan predčasnega glasovanja 1,52-odstotna (udeležilo se ga je 25.775 volivcev), prvi in drugi dan skupaj pa je v prvem krogu predčasno glasovalo 2,67 odstotka volivk in volivcev.

Kot so ob tem pojasnili iz DVK, je na preteklih predsedniških volitvah leta 2017 drugi dan predčasnega glasovanja v drugem krogu predsedniških volitev svoj glas oddalo 10.494 volivcev oziroma 0,61 odstotka volilnih upravičencev. Skupaj je v drugem krogu na predčasnem glasovanju pred petimi leti glasovalo 26.562 volivcev oziroma 1,54 odstotka volilnih upravičencev, leta 2012 pa 23.366 volivk in volivcev oziroma 1,42 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Prijava za predčasno glasovanje ni potrebna. Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volivcu je informativne narave in tudi pripomoček, da volilni odbor lahko hitreje poišče volivca v volilnem imeniku.

Na aprilskih volitvah v državni zbor se je drugi dan predčasnega glasovanja udeležilo 48.455 volivk in volivcev oziroma 2,86 odstotka vseh volilnih upravičencev. Vse tri dni skupaj se je predčasnega glasovanja na letošnjih državnozborskih volitvah udeležilo 130.151 oziroma 7,67 odstotka volivk in volivcev.

Na predčasnem glasovanju lahko glasujejo samo volivci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, navaja DVK. Volišča za predčasno glasovanje so praviloma vezana na okraj stalnega prebivališča, z nekaterimi izjemami (v Ljubljani je 14 volišč za predčasno glasovanje na eni lokaciji, in sicer na Gospodarskem razstavišču). To pomeni, da ni mogoče predčasno glasovati zunaj okraja stalnega prebivališča.