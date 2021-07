Drugi tir na sodišče pripeljal nadzornika

V nadaljevanju preberite:

Državno revizijsko komisijo so letos, po spremembi zakonodaje, doletele štiri tožbe. Skupaj so projekti, ki so ta samostojni državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil privedli na sodišče, vredni malo manj kot milijardo evrov. Kateri so ti projekti? In kaj lahko prinesejo tožnikom?