Društvo državnih tožilcev za 31. januar napovedalo stavko

Protestu sodnikov sledijo še državni tožilci, saj so njihove plače vezane na sodniške. Kot so danes v Društvu državnih tožilcev napovedali vladi, bodo zadnji dan v januarju zaradi neuresničitve ustavne odločbe o sodniških plačah prekinili delo.. Na ta dan bodo opravljali le nujne in prednostne zadeve in zadeve pred zastaranjem.

Tožilci so se sicer že pred meseci povedali, da bodo stavkali, če odločba ustavnega sodišča glede odprave neustavnosti pri sodniških plačah do 3. januarja ne bo uresničena. Zaradi tega so se 4. januarja že pridružili protestu sodnikov. Plača državnega tožilca se namreč določa enako kot plača sodnika ustreznega naziva oziroma položaja, zato se argumenti iz citirane ustavne odločbe na področju ureditve tožilskih plač v celoti nanašajo tudi nanje.