Družina afganistanskega sodelavca Slovenske vojske pristala na Brniku

Na Letališče Jožeta Pučnika je prispel lokalni sodelavec Slovenske vojske iz Afganistana s svojo družino, so zvečer sporočili z ministrstva za obrambo. Družino so pričakali predstavniki ministrstva in Slovenske vojske, ki so koordinirali evakuacijo iz Kabula.Družini bo sprva namestitev priskrbelo ministrstvo, v nadaljevanju pa bo za vprašanja v zvezi z njihovim bivanjem in oskrbo skrbel Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Vlada je sicer zagotovila njihov pravni status za prihod v državo in omenjeno nastanitev, so še zapisali.Na Ministrstvu za obrambo izpostavljajo izrednost razmer, v katerih je potekal umik iz Afganistana. Kot je znano, je za pomoč zaprosila še družina drugega sodelavca Slovenske vojske, a se, kot so zapisali na ministrstvu, zaradi varnostnih razmer še ni odločila za premik v Kabul. Tudi oni pa imajo že zagotovljen pravni status v Sloveniji.