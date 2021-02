Država bo občinam pomagala zidati šole in vrtce

V šole in vrtce so občine v treh letih vložile 277,6 milijona evrov.

Država bo primaknila za do šest oddelkov vrtca in devet oddelkov šole.

Občina lahko prijavi dva projekta, izbran bo prednostni.



Do pomoči tudi začete naložbe

Zainteresirane občine morajo vlogo po elektronski pošti oddati do prvega dne marca.



V Kočevju in Kamniku že pišejo vlogo

Novo osnovno šolo v Kamniku nameravajo zgraditi tudi s pomočjo državnih finančnih sredstev. Vir: Občina Kamnik

Danes so v Kočevju podpisali pogodbo za gradnjo 16-oddelčnega vrtca, za katerega lokalna skupnost pričakuje tudi finančno pomoč države. Na fotografiji v maskah od leve Martin Gosenca (podjetje CGP), dr. Vladimir Prebilič (župan občine Kočevje) in Srečko Barbič (Lokainženiring). FOTO: Občina Kočevje

Po desetih sušnih letih je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vendarle objavilo javni razpis za sofinanciranje občinskih naložb v osnovne in glasbene šole ter vrtce. V proračunskem obdobju do leta 2024 bo na voljo 43 milijonov evrov, od tega 13,3 milijona evrov za naložbe v vrtce, 27,7 milijona za šole in dva milijona za naložbe v šolstvo, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost.Zainteresirane občine morajo vlogo po elektronski pošti oddati do prvega dne v marcu, odpiranje pa bo potekalo naslednji dan in ne bo javno, saj komisija pričakuje veliko vlog. V združenju Skupnosti občin Slovenije (SOS) so podprli odločitev ministrstva, saj bo državno sofinanciranje zmanjšalo pritiske na finančna sredstva občin. Generalna sekretarka SOSje za Delo povedala, da so občine v zadnjih treh letih za investicije v šole (osnovne in glasbene) ter vrtce že namenile 277,6 milijona evrov. Od tega je šlo za osnovne in glasbene šole 186,4 milijona evrov, za obnovo in gradnjo vrtcev pa 91,2 milijona evrov. »Vzrok za naložbe in posledično povečanje investicijskih odhodkov občin za osnovne šole je po našem mnenju trend povečanja števila osnovnošolcev med letoma 2017 in 2023 na eni strani, na drugi strani pa slabo stanje osnovnih in glasbenih šol,« je povedala Vidmarjeva.Na javni razpis ministrstva za šolstvo, objavljen v uradnem listu danes, lahko občina prijavi največ dva projekta, vendar bo v primeru, če oba dosežeta primerno število točk, državni denar namenjen tistemu, ki mu bo občina v prijavnem obrazcu dodelila prednost. S tako omejitvijo želi ministrstvo zagotoviti finančno pomoč čim več občinam. Omejitev na dva projekta iz posamezne občine pa ne velja, denimo, za tiste občine, ki imajo ustanovljen skupni javni zavod, bodisi za šolo, vrtec ali glasbeno šolo.Tak projekt prijavi tista občina, v kateri je sedež javnega zavoda. Do sofinanciranja so upravičene tudi naložbe, ki so v gradnji in se niso začele pred letom 2019 ter letos še potekajo oziroma je izvedba projekta letos še vključena v načrt razvojnih programov občine, so pojasnili na ministrstvu.Za sofinanciranje vrtcev se upoštevajo upravičeni stroški gradnje do največ 940 kvadratnih metrov neto notranje tlorisne površine, kar ustreza normativni površini vrtca s šestimi oddelki. Vrednost gradbenih in obrtniških del za novogradnjo po cenah iz sklepa o normiranih okvirih znaša 1,172 milijona evrov, kar je tudi najvišji znesek, ki ga lahko prejme občina za gradnjo vrtca in glasbene šole.V Kočevju so, denimo, prav danes podpisali pogodbo za gradnjo 16-oddelčnega vrtca z okoli tri tisoč kvadratnimi metri površine, kar bo tamkajšnjo občino stalo 7,6 milijona evrov. Kočevski županje povedal, da se bodo s to naložbo gotovo prijavili na javni razpis ministrstva za šolstvo, vendar se zaveda, da pride v poštev za sofinanciranje 940 kvadratnih metrov površine, dobri dve tretjini vrtca pa bo izključno strošek občinskega proračuna. V novem vrtcu bo sicer dovolj prostora za tristo malčkov.Podoben cenzus bo tudi pri sofinanciranju osnovnih šol. Upoštevani bodo upravičeni stroški za gradnjo devetoddelčne šole do največ 2146 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Vrednost gradbenih in obrtniških del je v tem primeru lahko največ 2,348 milijona evrov, kar je hkrati tudi najvišji znesek, ki ga občina lahko prejme za gradnjo osnovne šole in šole s prilagojenim programom. V kamniški občini so z nestrpnostjo čakali javni razpis, saj nameravajo potresno in požarno nevarno Osnovno šolo Frana Albrehta, ki za povrhu še poka po vseh šivih, podreti in zgraditi novo. Po besedah tamkajšnjega podžupanabo šola imela 27 oddelkov, stala pa bo skoraj 18 milijonov evrov.