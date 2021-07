Država že več kot pol leta ne financira dejavnosti STA

Nadzorni svet STA se je danes na redni seji seznanil z mesečno informacijo o poslovanju družbe in ob tem pozval Ukom (Urad za komuniciranje Vlade Republike Slovenije), da v pogovorih z STA stori vse in poravna – po zakonskih obveznostih ustanovitelja agencije – napovedani znesek v višini 845 tisoč evrov za opravljeno javno službo STA, je razvidno iz sporočila za javnost nadzornega sveta STA.



Kot so dodali, nadzorni svet podpira prizadevanja obeh strani za usklajevanje odprtih vprašanj, kar pa po njihovem ne more biti razlog za to, da bi se ustavitev financiranja javne službe STA nadaljevala.



»Nadzorni svet je zaradi izteka mandata direktorja STA 31. decembra 2021 začel postopek za izbor direktorja STA za mandatno obdobje petih let, ki se začenja s 1. januarjem 2022. Razpis bo objavljen na spletni strani STA 1. septembra 2021,« so dodali.

