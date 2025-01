Državljana Albanije na mejnem prehodu Starod v znak protesta ovirala promet

Policisti so v torek na začasnem mejnem prehodu Starod zavrnili vstop v Slovenijo državljanoma Albanije, ki za to nista izpolnjevala pogojev. Zaradi nasprotovanja ukrepu sta začela ovirati promet, navodil policistov pa nista upoštevala. Okoliščine postopka, katerega posnetek se je pojavil tudi na družbenih omrežjih, bo preverila posebna komisija.



Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, sta se albanska državljana na začasni mejni prehod Starod pripeljala v torek okoli poldneva. Ob pregledu dokumentov so policisti ugotovili, da 33- in 38-letnik pogojev za vstop v Slovenijo ne izpolnjujeta, zato so jima ga zavrnili.

V znak protesta sta nato moška na območju mejnega prehoda začela ovirati cestni promet, in sicer tako, da sta svoji vozili parkirala na vstopni stezi v neposredni bližini kabine za opravljanje mejnega nadzora ter ju zapustila. S tem sta drugim potnikom onemogočila vstop v Slovenijo. Policisti so zato promet začasno preusmerili na drugo vstopno stezo.

Kršiteljema so izrekli globo po zakonu o cestah. Ker nista upoštevala njihovih navodil in odredb, so jima izrekli tudi globo zaradi kršitve zakona o nadzoru državne meje. Globe sta poravnala na kraju dogodka.

Naknadno sta pridobila dodatni listini, s katerima sta izpolnila pogoje ter dobila dovoljenje za vstop v Slovenijo.

Direktorica PU Koper je po dogodku odredila strokovni nadzor, v sklopu katerega bo komisija preverila vse okoliščine policijskega postopka.

Posnetek dogajanja z očitki o diskriminaciji se je namreč pojavil tudi na družbenih omrežjih in nekaterih albanskih spletnih portalih. Podrobnosti dogodka in ukrepe policije bo popoldne v Ilirski Bistrici predstavil načelnik tamkajšnje policijske postaje Robert Žagar.