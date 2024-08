Dušana Šinigoja bodo pokopali z vojaškimi častmi

Vlada je na današnji seji odločila, da bo za preminulega ekonomista in politika Dušana Šinigoja organiziran pogreb z vojaškimi častmi. Pogreb zadnjega predsednika izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije (SRS) bodo organizirali v skladu s pravili službe v Slovenski vojski.

Kot navaja vladno sporočilo za javnost, je predlog, da za Šinigoja organizirajo pogreb z vojaškimi častmi, podal Marjan Šiftar z drugimi pobudniki, članicami in člani Izvršnega sveta SRS v obdobju med letoma 1984 in 1990.

Kot so zapisali, je Dušan Šinigoj kot predsednik izvršnega sveta SRS in pri opravljanju številnih drugih odgovornih funkcij v političnem in javnem življenju prispeval neizbrisen pečat k dobrobiti Slovenije.

Pod njegovim vodstvom je izvršni svet v okviru svojih pristojnosti aktivno soustvarjal temelje za demokratični in miren prehod v novo poglavje slovenske zgodovine, za osamosvajanje in osamosvojitev Slovenije.

Šinigoj je vodenje slovenske vlade prevzel v času zaostrovanja jugoslovanske družbene in gospodarske krize, piše Slovenska biografija, njegovi nekdanji sodelavci pa poudarjajo tudi njegov prispevek v času postavljanja temeljev samostojne države.