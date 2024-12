Dvig plač zaposlenih v domovih bo kril proračun

V nadaljevanju preberite:

V prihajajočem letu se bo uveljavila večina pravic, ki jih prinaša zakon o dolgotrajni oskrbi, prav tako nov obvezni prispevek. Glede pravic številni akterji opozarjajo, da sistem na več ravneh ne bo pripravljen pravi čas, še bistveno širši krog izraža zadržke do uvedbe prispevka. Dobra novica za vse, ki so v institucionalnem varstvu, pa je, da bo dvig dohodkov zaposlenih, ki je bil dogovorjen v plačni reformi javnega sektorja, z 41,5 milijona evri sofinancirala državna blagajna in se ne bo prevedel v višje položnice stanovalcev domov.

Letos je začela veljati prva od pravic po zakonu o dolgotrajni oskrbi – do oskrbovalca družinskega člana, prihodnje leto bodo postopoma še naslednje: 1. julija do dolgotrajne oskrbe na domu, e-oskrbe ter storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti, 1. decembra pa še v instituciji in pravica do denarnega prejemka.