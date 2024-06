DVK zavrnila očitke o dolgotrajnem štetju izidov glasovanja

Državna volilna komisija (DVK) je na današnji seji zavrnila očitke in kritike glede dolgotrajnega preštevanja glasov oziroma pozne objave izidov glasovanj. Opozorili so, da je šlo za pet glasovanj hkrati.

»Volilni odbori so morali pregledati in prešteti več kot 700.000 glasovnic za evropske volitve in skupaj skoraj 2,8 milijona referendumskih glasovnic, kar terja veliko dela in časa,« je DVK zapisala v izjavi za javnost.

Po navedbah DVK je razlog za dolgo štetje to, da so bili hkrati z evropskimi volitvami razpisani še posvetovalni referendumi. V zvezi s pozno objavo izidov glasovanj pa je bilo izpostavljeno, da tokrat niso bile opravljene vzporedne volitve, ki jih sicer delajo medijske hiše in na podlagi katerih so lahko takoj po zaprtju volišč znani precej točni podatki glede izida glasovanja.

Zaradi specifike evropskih volitev in preferenčnega glasu je treba vse glasovnice šteti in pregledati večkrat, preden se izid glasovanja vnese v informacijski sistem. Zato je delo bolj oteženo in posledično tudi bolj dolgotrajno kot na drugih volitvah, so pojasnili.

V zvezi z visokim številom neveljavnih glasovnic na tokratnih evropskih volitvah so članice in člani DVK v razpravi izpostavili, da je neveljavnih glasovnic res veliko, vendar pa je bilo, denimo, leta 2004 še višje (5,62 odstotka).

Po podatkih iz nekaterih okrajnih volilnih komisij je veliko glasovnic neveljavnih, ker so bile oddane prazne, prečrtane ali pa je bilo, denimo, obkroženih več kandidatnih list ali več kandidatov na različnih kandidatnih listah. »Razlog za veliko število neveljavnih glasovnic po doslej zbranih podatkih torej ni ta, da volivci ne bi razumeli navodil, kako se glasovnica pravilno izpolni, temveč so namenoma oddali neveljavno glasovnico.«

Vse neveljavne glasovnice so poleg članov volilnih odborov pregledale tudi okrajne volilne komisije, zato ni nobenega dvoma o njihovi neveljavnosti.