DZ danes o revizijskem poročilu o nabavah zaščitne opreme

Zajc priporočila opozicije označil za nesmiselna

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Državni zbor bo danes na izredni seji na zahtevo LMŠ, SD, Levice in SAB razpravljal o predlogu priporočila vladi v zvezi z ugotovitvami revizijskega poročila o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja novega koronavirusa. Predvidenih je osem ur in pol razprave, a brez glasovanja. Odbor DZ je namreč priporočilo zavrnil.Računsko sodišče je v poročilu, objavljenem 18. marca, ugotovilo, da vlada, ministrstva za zdravje, za gospodarstvo, za obrambo ter zavod za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne opreme niso bili učinkoviti.Postopki javnega naročanja po mnenju računskega sodišča niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov, so ugotovili na računskem sodišču.Skupina opozicijskih poslancev je v zvezi s temi ugotovitvami pripravila priporočila, ki pa jih je odbor DZ za gospodarstvo večinsko zavrnil. Med drugim so v priporočilih vladi predlagali, naj ukrepa v skladu s priporočili računskega sodišča, naj pripravi spremembe predpisov, ki bodo zagotovile ustrezne podlage za ravnanje v izrednih okoliščinah, in naj ne izkorišča izrednih okoliščin za vzpostavitev netransparentnih sistemov nabav.Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvoje na seji odbora priporočila označil za nesmiselna in nepotrebna, saj da ne odražajo dejanskega stanja, medtem ko so v opozicijskih vrstah ponovno opominjali na netransparentnost in neučinkovitost nabav.