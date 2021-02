EANA pozvala vlado k prenehanju dejanj proti STA

V DNS opozarjajo, da je odločitev Ukoma, ki je zavrnil plačilo januarskega zahtevka STA za opravljeno javno službo, le še en manever direktorja Ukoma Uroša Urbanije, ki želi s finančnimi pritiski destabilizirati STA. FOTO: Bor Slana/STA

DNS: Ukom želi s finančnimi pritiski destabilizirati STA

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) opozarjajo, da je odločitev vladnega urada za komuniciranje (Ukom), ki je zavrnil plačilo januarskega zahtevka Slovenske tiskovne agencije (STA) za opravljeno javno službo, le še en manever direktorja Ukoma Uroša Urbanije, ki želi s finančnimi pritiski destabilizirati STA.



Medtem ko na Ukomu navajajo, da je pogoj za izplačilo računa za opravljeno javno službo STA nova pogodba, pa v DNS opozarjajo, da to ne drži, saj sedmi protikoronski zakon izrecno določa, da ima STA v letu 2021 zagotovljeno financiranje na podlagi sprejetega poslovnega načrta STA ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo. Pravna podlaga za izplačilo je neposredno sedmi protikoronski zakon, izplačnik pa je ustanovitelj, Republika Slovenija, ki ga zastopa vlada.

Predsednik Pahor: STA ima posebno poslanstvo

Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA) je danes izrazilo »nestrinjanje s trenutnimi dejanji slovenske vlade proti svoji članici STA«. Po ponovni zaustavitvi financiranja javne službe s strani vladnega urada za komuniciranje (Ukom) je EANA vlado pozvala, naj preneha z dejanji proti STA.»Zadnji stalni pritisk na slovensko nacionalno tiskovno agencijo njenim novinarjem zelo otežuje delo ter izpolnjevanje njihovega javnega poslanstva,« je zapisal odbor EANA. To so po njihovih navedbah korektno in pravočasno obveščanje javnosti ter zagotavljanje vsebin slovenskim medijem.»EANA poudarja nestrinjanje s kakršnimikoli dejanji slovenske vlade, ki bi kakorkoli omejevala svobodo STA. Slovenske oblasti poziva, naj poiščejo način, da bo znova vzpostavljena normalnost,« so še zapisali.Če vlada ali premier želita, odbor EANA ostaja na razpolago za deljenje najboljših praks ali morebitnih rešitev, da bi čim prej razrešili težak položaj, v katerem se je znašla STA, so dodali.Evropsko združenje tiskovnih agencij se je tako odzvalo na ponovno ustavitev financiranja javne službe STA s strani vladnega urada za komuniciranje. Ukom je zavrnil plačilo januarskega zahtevka STA za opravljeno javno službo, saj navaja, da za to nimajo pravne podlage, ker pogodba za opravljanje javne službe STA med Ukomom in STA letos ni bila podpisana.Direktor STAje medtem v odzivu poudaril, da sedmi protikoronski zakon jasno določa, da se za javno službo za letos zagotovijo sredstva iz proračuna. Predstavniki zaposlenih na STA pa ocenjujejo, da se z odločitvijo Ukoma nadaljuje poskus razgradnje in uničenja njihove medijske hiše.Predsednik državeje danes ob robu obiska Novega mesta povedal, da je treba vse napore usmeriti v izhodno strategijo iz epidemije, se osredotočiti na okrevanje in glavne cilje predsedovanja Svetu EU. Vse druge stvari pa so po njegovi oceni take narave, »da jih je treba opraviti čim prej, brez velikih polemik«. Mednje spada tudi imenovanje tožilcev ter financiranje STA, ki ima posebno poslanstvo in mora biti za to tudi financirana, je dodal.