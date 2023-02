Egipčani kot nova turistična moč

V nadaljevanju preberite:

Na piranski upravni enoti v času pred turistično sezono opažajo nekoliko večje število vlog za zaposlitve tujcev v turizmu, med prosilci pa prevladujejo državljani Bosne in Hercegovine (BiH), Srbije in – Egipta. Hotelirji poudarjajo, da iščejo kader skozi vse leto in da tisti, ki ustrezno skrbi za zaposlene, nima kadrovskih težav. Letos si obetajo dobro turistično leto in dvig cen, ki jih narekujejo tako povpraševanje kot višji stroški.

Hotelirji in gostinci opozarjajo, da so postopki za zaposlitev tujcev še vedno dolgotrajni. »Za marsikoga je do pol leta čakanja na delo in s tem na plačo enostavno predolgo, tako da prej obupa,« je dejal Aleksander Pinter iz Eurotas hotelov. Podobno menijo v verigi Kempinski, ki upravlja hotela v Portorožu in Savudriji. »Slovenija ima sicer sporazum s Srbijo in BiH – vendar ta dovoljenja še zmeraj prihajajo zelo počasi, medtem ko na Hrvaškem traja ves postopek mesec dni, včasih še manj,« je poudarila njihova predstavnica Petra Zierer. »Trenutni postopki zaposlovanja tuje delovne sile so ob splošnem pomanjkanju za delodajalce res velik izziv. Zato upamo na sistemske ukrepe, ki bi te poti, morda po zgledu drugih evropskih držav, skrajšali,« je dejala Andreja Zidarič iz Term Krka.