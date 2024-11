DVK sprejela sklep o ugotovitvi izida glasovanja za novega državnega svetnika

Državna volilna komisija je na današnji seji sprejela sklep o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 13. volilni enoti, ki obsega občine Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid in Tolmin. Elektorji so za novega državnega svetnika izvolili Otona Bratuža, ki ga je predlagal občinski svet občine Tolmin.

Nadomestne volitve v državni svet so bile razpisane zaradi prenehanja mandata člana državnega sveta Andreja Poglajena, ki je po junijskih evropskih volitvah v poslanskih klopeh nadomestil poslanca SDS Branka Grimsa.

Državna volilna komisija je sprejela tudi odgovor na poziv politične stranke SDS za pojasnila v zvezi z zagotavljanjem preglednosti, legitimnosti in zakonitosti volitev. Kot je med drugim izpostavila v odgovoru, se bo še naprej zavzemala, da okrajne volilne komisije volišča določajo na enak način oziroma na istih naslovih kot doslej in da se volišča ne spreminjajo. Prav tako bo tudi vztrajala pri zagotavljanju politično pluralne sestave volilnih odborov (v skladu z 41. členom zakona o volitvah v državni zbor).

Današnja seja je bila predvidoma zadnja seja aktualne sestave Državne volilne komisije v štiriletnem mandatu, ki se bo končal 16. decembra 2024. Državni zbor je 22. novembra 2024 sprejel sklep o imenovanju predsednika in članov Državne volilne komisije ter njihovih namestnikov, s katerim je določil novo sestavo komisije, ki ji bo mandat začel teči 17. decembra 2024.

Predsednik Državne volilne komisije ostaja Peter Golob, njegova namestnica bo v novem mandatu Maja Baškovič. Za člana izmed pravnih strokovnjakov sta imenovana Mitja Breznik in Mitja Šuligoj, njuna namestnika bosta Janez Pogorelec in Miloš Senčur. Na predlog poslanskih skupin so za člane imenovani Marjan Jarkovič, Terezija Trupi in Drago Zadergal, za njihove namestnike pa Ivana Grgić, Alan Medveš in dr. Mirko Pečarič.