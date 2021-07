Električni mrk v Breginjskem kotu

V nadaljevanju preberite:

V Elektru Primorska bodo prihodnji teden na 20-kilovoltnem daljnovodu, ki napaja Breginjski kot, menjali dotrajane drogove. Prvi dan bo šest ur brez elektrike 739 odjemalcev, naslednja dva dneva pa 691. Med njimi so številni, ki so življenjsko odvisni od turizma. Ne morejo razumeti, zakaj vzdrževalnih del ne izvedejo spomladi, pač pa na vrhuncu sezone.



Evgen Marcola, lastnik kampa Nadiža, je dejal, da se vzdrževalna dela že vrsto let dogajajo na vrhuncu turistične sezone, a da tako dolgotrajnega odklopa, kot se bo zgodil prihodnji teden, ne pomni. Drugega pojasnila, kot je hudobija, ne najde. Ne more namreč razumeti, zakaj del ne opravijo maja, aprila ali oktobra.