Žužemberški občinski svetniki so sprejeli vse sklepe z nedavnega zbora krajanov, ki jih je pripravila civilna iniciativa (CI), in tako prižgali rdečo luč nameravani gradnji obrata za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov. V občinski upravi zatrjujejo, da občina ne more nasprotovati veljavnemu občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu (OPPN), saj gre za splošni akt, ki je zavezujoč predpis. Župan Jože Papež pa pravi, da bo sklepe občinskega sveta spoštoval in uresničil.