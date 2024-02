En sam posnetek dovolj, da postaneš zvezdnik – v negativnem smislu

Ljubezenske spletne prevare so med čedalje pogostejšimi vrstami prevar, ki jih obravnavajo policisti. Na valentinovo, praznik zaljubljencev, so iz Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT sporočili, da so lani obravnavali najvišje število prijav izsiljevanja z intimnimi fotografijami, tako imenovanega sextortiona. Žrtve so bili največkrat mladi moški, ki so privolili v izmenjavo intimnih fotografij z neznankami.

»Pozdravljeni. Postal sem žrtev izsiljevanja prek spleta. Neznanka, ki sem jo spoznal, me izsiljuje, da bo objavila moje gole fotografije na spletu in mi tako uničila življenje. Nakazal sem že kar nekaj denarja, vendar zahteva čedalje več. Sem pod zelo velikim stresom in ne vem, kaj naj storim …«

To je le eden od primerov izsiljevanja z intimnimi posnetki. V SI-CERT so lani obravnavali 98 tovrstnih zlorab, kar je občuten porast v primerjavi z letom prej, ko so jih obravnavali 59. Po mnenju strokovnjakov za kibernetsko varnost je številka v resnici še precej višja, saj se zaradi občutljive teme oziroma sramu velika večina žrtev ne obrne po pomoč.

Število ljubezenskih spletnih prevar se je precej povečalo. INFOGRAFIKA: Delo

Antropolog Dan Podjed poudarja, da živimo v digitalni družbi in da se tudi naše ljubezensko življenje oziroma iskanje partnerja temu prilagaja. Le redko se pari še spoznavajo v živo. Diskoteke, kavarne, gostilne in plesišča so nadomestile spletne aplikacije, kakršni sta tinder in btrfly. »Svojo zasebnost smo prenesli v oblake googla in drugih podjetij, ne zavedamo se, kako smo jo razgalili. S telefoni hodimo na stranišče, pod tuš, 12 odstotkov ljudi (vsaj tu in tam) celo seksa s telefonom v roki. Koncepta zasebnosti ni več,« dodaja antropolog.

Na vprašanje, ali smo postali bolj naivni in se ne zavedamo, kakšne nevarnosti na nas prežijo na spletu, tudi ko iščemo partnerja, Podjed odgovarja: »Nismo bolj naivni. Mladi ne poznajo več drugega sveta, kot je digitalni, v katerem odraščajo. Ne vidijo druge možnosti, kako navezati stik z drugimi, kako vzpostaviti partnerski odnos, kako dobiti zmenek kot prek aplikacij.« Tinder ni orodje za iskanje resne zveze, bolj pripomoček za bežna seksualna razmerja. Le redkim parom, ki so se spoznali prek aplikacije, je uspelo razviti resen partnerski odnos.

Sleparji prežijo na žrtve na spletnih mestih za zmenke, lahko pa za vzpostavljanje stika uporabijo tudi družbena omrežja ali e-pošto. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Finančne zahteve so lahko visoke

Izsiljevanje z intimnimi posnetki oziroma sextortion je oblika spletne goljufije, ki se je v Sloveniji prvič pojavila sredi leta 2015, v zadnjem letu pa je opazen izrazit porast, opozarjajo na SI-CERT. Goljuf prvi stik z žrtvijo najpogosteje vzpostavi na družbenih omrežjih instagram ali facebook, velikokrat pa tudi prek že omenjenih aplikacij za zmenke. Neznanka, pri čemer ni nujno, da se za telefonskim zaslonom res skriva ženska, z izzivalno profilno sliko pošlje prošnjo za prijateljstvo in začne pogovor.

Žrtev začne prepričevati, da ji pošlje svoje gole fotografije. Ko prejme intimni posnetek ali fotografije, začne moškega izsiljevati, da bo posnetek poslala njegovim prijateljem in družini, če ji ne bo nakazal denarja. Finančne zahteve so lahko visoke, tudi več tisoč evrov.

Izsiljevalci ustvarjajo hud psihični pritisk na žrtev, grozijo z organi pregona, FBI, tožbami zaradi posredovanja pornografije, predvsem pa grozijo, da bodo posnetek razposlali vsem prijateljem, družini ali nadrejenim. Kot poudarjajo strokovnjaki za kibernetsko varnost, so tudi primeri, ko napadalci z različnimi orodji za manipulacijo slik zmontirajo fotografije, da so videti kot žrtvine intimne fotografije, in prav tako grozijo z objavo, če ne plačajo določenega zneska.

Kateri so prepoznavni znaki? Nekdo, ki ste ga pred kratkim spoznali na spletu, izrazi globoka čustva do vas in želi zasebno klepetati z vami. FOTO: Steve Marcus/Reuters

Dan Podjed pojasnjuje, da lahko takšna prevara zaznamuje žrtev za vse življenje. Pred leti je ravnatelj ene od slovenskih šol, potem ko so v javnost prišli njegovi posnetki, storil samomor.

»Ozaveščanja o pasteh digitalnih tehnologij je premalo. Res se o tem vse več govori, ampak zavedanja, da je en sam posnetek dovolj, da postaneš ne le zvezdnik v pozitivnem smislu, ampak tudi v negativnem, pa je premalo. Preveč poudarjamo le to, koliko zaslužijo tako imenovani spletni vplivneži,« dodaja Podjed.

»Ljudje imamo radi avtentične posnetke, veliko bolj kot zaigrane. V poplavi izumetničenih podob, ki jih vse pogosteje ustvarja umetna inteligenca, je pristnost nekaj, kar očitno ljudem manjka,« še poudarja sogovornik.

Antropolog Dan Podjed FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Za izzivalnimi profili na družbenih omrežjih se skrivajo organizirane kriminalne združbe, njihov edini cilj je prepričati sogovornike, da se slečejo pred spletno kamero ali pa sami pošljejo svoje gole fotografije. Napadalci so večinoma iz afriških držav, v katerih je kazenski pregon močno omejen, zato je toliko pomembneje preprečiti, da bi se sploh znašli v takšni situaciji. Na SI-CERT opozarjajo, naj nikoli ne privolimo v izmenjavo intimnih fotografij in videoposnetkov z neznancem, ki smo ga spoznali na družbenih omrežjih.

Žrtvam svetujejo, naj nemudoma in v celoti prekinejo vso komunikacijo z izsiljevalci: »Nikakor ne nakazujte denarja in ne nasedajte obljubam, da bodo po plačilu sporne posnetke izbrisali. Nasprotno, izsiljevalci bodo zahtevali vedno večje zneske.« Če jih žrtev blokira na enem omrežju, z njo poskušajo vzpostaviti komunikacijo na vse možne načine, tudi prek drugih profilov. Izsiljevanje se običajno konča kmalu po tem, ko žrtev v celoti prekine vso komunikacijo z izsiljevalci in jim ne odgovori več na nobeno sporočilo.