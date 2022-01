Enak dohodek za različno odgovornost in kvalifikacije

V nadaljevanju preberite:

Letos bo minimalna plača po določeni formuli in z upoštevanjem inflacije znašala 1074 evrov bruto, kar je 4,9 odstotka več kot lani. Sindikati niso skrivali razočaranja, da minister za delo Janez Cigler Kralj ni uslišal njihovih argumentov po boljšem vrednotenju dela. Opozarjajo pa na še en zelo pereč problem – plačna kompresija v spodnji tretjini plačne lestvice je v javnem sektorju vsako leto očitnejša. Minimalno plačo, na primer, zaslužijo tako pomočnice vzgojiteljic na začetku kariere, ki so kvalificirane in imajo srednješolsko izobrazbo, kot zaposleni na delovnih mestih, za katera ni pogoj niti končana osnovna šola. Sindikalisti so prepričani, da to ni vzdržno.