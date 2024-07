Epilog parlamentarnega »posodabljanja windowsa« in »kozmičnega dežja« ...

Na presenečenje marsikoga je večina tistih, ki so glasovali na seji državnega zbora 22. novembra lani, potrdila amandma opozicijskih SDS in NSi, po katerem se leto indeksirajo v višini 100 odstotkov inflacije in ne le sprva predvidenih 70 odstotkih.

Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic je takoj zahteval premor, njihova poslanca Lena Grgurevič in Miha Lamut pa sta zatrdila, da sta zagotovo prijavila navzočnost in tudi dala glas proti, pa nista zabeležena. Miroslav Gregorčič je ugibal o možnosti, da se je ravno posodabljal sistem windows in se zato ni prikazal dejanski izid, Aleksander Prosen Kralj pa je omenil, da je menda v enem od parlamentov na severu Evrope nekoč kozmični dež vplival na glasovalne naprave.

A že pregled kamer je pokazal, da so nekateri poslanci – dogovor njihove poslanske skupine je uradno priznal le vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec – vstavili in umaknili glasovalne kartice in prav to naj bi bil razlog za napačno zabeležen končni rezultat. To je ugotavljala že strokovna služba državnega zbora, zdaj pa na to kažejo tudi odgovori predstavnika proizvajalca glasovalnih naprav Bosh.

»Rezultati so bili na voljo in kot taki so bili »zaznani« oz. registrirani. Vendar so bile informacije posredovane z zamudo zaradi velike količine podatkov, ki so bili ustvarjeni pri postopku registracije udeležencev (vstavljanje in umikanje kartic),« je predstavnik Bosha Jeroen de Graauw navedel v odgovoru državnemu zboru, ki naj bi ga prejeli v teh dneh in v katerem je podanih še nekaj tehničnih priporočil za v bodoče.

»Objavljen rezultat torej ni odražal prave volje poslank in poslancev, kot smo vseskozi zatrjevali v poslanski skupini Svoboda,« so sporočili iz največje poslanske skupina. Kdo je vstavljal in umikal kartice v poročilu ni navedeno, a v Gibanju Svoboda trdijo, da to niso bili njihovi poslanci. So pa po tej epizodi na koncu ponovili glasovanje in enotno podprli amandma. SDS in NSi pa sta to ponavljanje obstruirala.